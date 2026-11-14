Kristīna Koržova (foto: Valsts policija)
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Šodien 22:58
Meklē Kristīnu Koržovu, kas naktī izgāja no iestādes Nīcgales ielā Rīgā un pazuda
Valsts policijas Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo Kristīnu Koržovu, kura šā gada 14. novembrī plkst. 2.00 izgāja no iestādes Rīgā, Nīcgales ielā, un nav atgriezusies dzīvesvietā, kā arī nav zināma viņas atrašanās vieta.
Kristīna Koržova (foto: Valsts policija)
Kristīna Koržova (foto: Valsts policija)
Viņas pazīmes: augums 160-165 cm gara, normālas miesas būves, brūni mati līdz pleciem, zilas acis. Bija ģērbusies melnā dūnu jakā bez kapuces, zilos džinos, melnos sporta apavos, līdzi melna ādas rokassoma.
Valsts policija aicina aplūkot personas attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot 112.