Kulberga valdības veidošana iestrēgusi cīņā par ministru portfeļiem
Premjera amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) uz pirmdienu, 16. novembri, esot pārcēlis "Apvienotā saraksta" (AS) Saeimas deputātu informēšanu par jauno valdību, kuras veidošana nesokas, vēsta "TV3 ziņas".
Kā vēsta "TV3", šajā nedēļas nogalē turpinās AS un Nacionālās apvienības (NA) neformālās konsultācijas par valdības veidošanu. Kā liecina "TV3 ziņu" rīcībā esošā informācija, sarunas nav vienkāršas un vienošanos vēl nav izdevies panākt.
"TV3 ziņām" neoficiāli zināms, ka sarežģījumus rada ministru portfeļu sadalījums. NA vēlas būt līdzvērtīgs partneris un vadīt kādu no ministrijām, kas saistīta ar tautsaimniecību. Politiskais spēks arī uzstāj uz iekšlietu ministra amata saglabāšanu Jānim Dombravam (NA).
Ministru kandidātu uzvārdi gan vēl netiek nosaukti. Taču "TV3 ziņām" neoficiāli zināms, ka ārlietu ministra amata kandidāts ir karjeras diplomāts, vēstnieks Uzbekistānā Ģirts Jaunzems, kurš ir arī Kulberga klasesbiedrs.
Kā ziņots, līdz šim valdības veidošanas sarunās īpaši izcēlusies AS un NA pozīciju tuvība. Abu politisko spēku pārstāvji iepriekš uzsvēruši, ka tiem ir līdzīgs ilgtermiņa redzējums. Latvijas Televīzija vēstījusi, ka aktīvās pārrunas pašlaik galvenokārt notiek starp AS un NA, savukārt "Jaunā vienotība" un "Progresīvie" uz nākamo sarunu kārtu nav aicināti.
AS un NA veidotai koalīcijai Saeimā būtu 51 deputāta balss. Atbalstu šādam modelim iepriekš solījis arī LPV līderis Ainārs Šlesers, lai gan piektdien viņš norādīja, ka atsevišķu ministru dalība valdībā varētu sarežģīt partijas atbalstu topošajai koalīcijai.
Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS) iepriekš pauda, ka skaidrība par jaunās valdības koalīcijas modeli varētu būt līdz sestdienai, 14. novembrim. Savukārt Kulbergs norādījis, ka pirms publiska paziņojuma par valdības modeli pusēm vēl jāvienojas par sadarbības nosacījumiem un jāsagatavo nepieciešamie dokumenti.