Pazudis par seksuālo vardarbību notiesātais centra "Daugmale" treneris. Viņš izsludināts starptautiskajā meklēšanā
Seksuālā vardarbībā apsūdzētais Rīgas bērnu un jauniešu centra "Daugmale" kāpšanas treneris izsludināts starptautiskā meklēšanā, vēsta Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Panorāma".
Rīgas pilsētas tiesa raidījumam "Panorāma" norāda, ka pret notiesāto šī gada 8. jūlijā pieņemts Eiropas apcietinājuma lēmums, lai izpildītu sodu, kas viņam noteikts ar Rīgas pilsētas tiesas spriedumu. Eiropas apcietinājuma lēmums nosūtīts Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldei viņa starptautiskās meklēšanas nodrošināšanai.
Starptautiskā meklēšanā notiesāto izsludināja pēc tam, kad likumsargu rīcībā nonāca informācija par viņa iespējamo atrašanos Lietuvā.
Kā LTV skaidro Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnesis Ģirts Aizsils, trenera pazušana ir saistīta ar to, ka apelācijas instancē lieta skatīta rakstveida procesā, kas nozīmē, ka notiesātais treneris neesot bijis uz vietas tiesā. Tiesa iepriekš nekonstatēja, ka apsūdzētais varētu izvairīties no soda izciešanas.
LTV vēsta, ka policija treneri joprojām nav atradusi.
Kā ziņots, Rīgas apgabaltiesa šī gada pavasarī samazināja sodu seksuālā vardarbībā notiesātajam trenerim tādēļ, ka viņš pilnībā atzinis savu vainu un nožēlojis izdarīto, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.
Rīgas apgabaltiesa nolēma par vienu gadu samazināt trenerim piespriesto cietumsodu, nosakot astoņu gadu brīvības atņemšanu, kā arī piemērojot četru gadu probācijas uzraudzību un uz trim gadiem liedzot vadīt jebkāda veida nodarbības nepilngadīgajiem.
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Apelācijas instances tiesas lēmums nav pārsūdzams un līdz ar to ir stājies spēkā.
Pirmās instances tiesa 2025. gadā trenerim piesprieda deviņu gadu cietumsodu un trīs gadu aizliegumu vadīt jebkāda veida nodarbības nepilngadīgajiem.
Trenerim uzrādītas apsūdzības par to, ka viņš, izmantojot cietušās bezpalīdzības stāvokli un autoritāti, izdarīja seksuāla rakstura darbības ar nepilngadīgu personu nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušo.
Treneris iepriekš savu vainu atzina daļēji.