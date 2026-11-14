Latvijas Nacionālās operas un baleta soliste Ilona Bagele aicina uz Adventes koncertu Turaidas baznīcā
Iededzot pirmo Adventes sveci, uz ziemas noskaņu koncertu aicina Latvijas Nacionālās operas un baleta soliste Ilona Bagele un akordeoniste Inita Āboliņa.
Koncerts notiks 29. novembrī plkst. 12.00 Turaidas baznīcā. Ieeja koncertā par ziedojumiem Turaidas baznīcai.
Koncertprogrammā satiksies dažādu laikmetu un žanru mūzika – no skaistām Ziemassvētku melodijām un aizkustinošās Franča Šūberta “Ave Maria” līdz iemīļotām operu ārijām, klasiskās mūzikas pērlēm, džeza noskaņām un tango ritmiem. Skanēs gan “Es skaistu rozīt’ zinu”, gan melodijas no operām “Karmena” un “Fausts”, gan Raimonda Paula “Elēģija” un citas klausītājiem pazīstamas un iemīļotas kompozīcijas.
Īpašu skanējumu koncertam piešķirs neparastais mecosoprāna un akordeona duets. Akordeons atklās savu pārsteidzošo daudzveidību, ļaujot izjust gan smalku kamermūzikas noskaņu, gan teju orķestrālu skanējumu. Koncertprogrammā iekļauti arī spoži akordeona solo priekšnesumi.
Ilonas Bageles un Initas Āboliņas radošā sadarbība aizsākās 2012. gadā Latvijas Nacionālās operas un baleta kamerizrādē “Cantando y Amando”, kas saņēma Lielo Mūzikas balvu kategorijā “Gada uzvedums”. Kopš tā laika mākslinieces turpina priecēt klausītājus ar savu īpašo muzikālo saspēli.