Jānis Roze tiek virzīts KNAB priekšnieka amatā
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieka amata konkursa komisija nolēma Ministru prezidentam Andrim Kulbergam (AS) ieteikt KNAB priekšnieka vietnieka operatīvo darbību jautājumos Jāņa Rozes kandidatūru apstiprināšanai valdības sēdē, pavēstīja Valsts kanceleja.
Par Jāņa Rozes apstiprināšanu amatā vēl jālemj valdībai un Saeimai.
LETA arhīvs liecina, ka Roze 2014. gadā kļuva par KNAB Iekšējās drošības nodaļas vadītāju. Viņam šo amatu piedāvāja toreizējais KNAB priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks. Roze 2016. gada vasarā pārcelts Streļčenoka vietnieka korupcijas apkarošanas jautājumos amatā.
Pirms karjeras KNAB Roze strādāja Drošības policijā (Valsts drošības dienestā).
Otrajā kārtā nav ticis Reiniks. Viņš ap 2006. gadu sācis strādāt KNAB, bet pirms tam darbojies Valsts policijā, noskaidroja LETA.
Abas KNAB amatpersonas aģentūrai LETA nekomentēja, kāda bijusi virzība attiecībā uz viņu turpmāko dalību konkursā.
Pirmajā kārtā komisija izvērtēja iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām.
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Otrajā kārtā komisija padziļināti vērtēs pretendentu kvalifikāciju, amatam nepieciešamo pieredzi un zināšanas. Tā arī uzklausīs pretendentu redzējumu par KNAB darbības prioritātēm un attīstību, kā arī pretkorupcijas pasākumu pilnveidošanu Latvijā.
Konkursa noslēgumā augstāko novērtējumu ieguvušo pretendentu virzīs apstiprināšanai Ministru kabinetā.
KNAB priekšnieku pēc Ministru kabineta ieteikuma amatā uz pieciem gadiem ieceļ Saeima.
Atbilstoši likumam pretendentu atlases komisiju vada Valsts kancelejas direktors. Komisijas sastāvā ir ģenerālprokurors, Satversmes aizsardzības biroja direktors un Valsts drošības dienesta priekšnieks. Atlasē ar padomdevēja tiesībām piedalās ne vairāk kā trīs Sabiedriski konsultatīvās padomes pilnvaroti pārstāvji.
Līdzšinējais KNAB priekšnieks Jēkabs Straume augusta sākumā pirms termiņa beigām negaidīti un bez skaidrojumiem devās izdienas pensijā. Straume pirmo reizi KNAB priekšnieka amatā stājās 2017. gada jūnijā, bet 2022. gadā viņš tika pārvēlēts uz vēl vienu piecu gadu termiņu.
KNAB priekšnieka vietas izpildītāja ir KNAB priekšnieka vietniece Ineta Cīrule, kura konkursā nepieteicās.