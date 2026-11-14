Jau no svētdienas iedzīvotāji varēs saņemt atstarotājus bez maksas - lūk, kur tos meklēt
Lai veicinātu gājēju un velobraucēju drošību gada tumšākajā laikā, Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) kampaņas “Nāvīgi stilīgi” ietvaros īstenos vairākas aktivitātes, kuru laikā iedzīvotāji visā Latvijā varēs bez maksas saņemt atstarotājus.
Vairāk nekā 8000 atstarotāju tiks dalīti gaismas festivāla “Staro Rīga” laikā, Narvesen tirdzniecības vietās visā Latvijā un īpašā vakara skrējienā Rīgā, atgādinot, ka atstarotājs nav tikai aksesuārs – tas var glābt dzīvību.
Nepieciešamību pievērst uzmanību redzamībai tumsā apliecina satraucošā statistika – 2025. gadā diennakts tumšajā laikā Latvijā dzīvību zaudēja 36 gājēji, savukārt šogad – jau deviņi. CSDD dati liecina, ka pēdējo piecu gadu laikā visvairāk letālo negadījumu reģistrēts tieši Rīgā un Pierīgā, turklāt īpaši bīstamas ir vakara stundas no plkst. 17.00 līdz 20.00, kad cilvēki dodas mājup no darba un ikdienas gaitām.
CSDD veiktā iedzīvotāju aptauja liecina, ka tikai 14% Latvijas iedzīvotāju diennakts tumšajā laikā atstarotājus lieto vienmēr, savukārt 33% tos nelieto gandrīz nekad vai nekad. Tāpēc kampaņas “Nāvīgi stilīgi” ietvaros CSDD kopā ar partneriem aicina ne tikai aizdomāties par redzamības nozīmi, bet arī praktiski parūpēties par savu drošību.
No 15. līdz 18. novembrim gaismas festivāla “Staro Rīga” laikā tirdzniecības centrā “Galerija Centrs”, Rīdzenes ielā, ar apdrošināšanas sabiedrības BALTA atbalstu būs izvietots īpašs izgaismots stends, kur apmeklētājiem kopumā tiks izdalīti 4000 bezmaksas atstarotāju.
“Drošība uz ceļa sākas ar šķietami maziem, bet ļoti būtiskiem ikdienas paradumiem. Atstarotājs ir vienkāršs veids, kā ikviens var parūpēties gan par savu, gan līdzcilvēku drošību, jo tas autovadītājiem dod iespēju gājēju pamanīt laikus. Kā apdrošinātājs ik dienu redzam, cik būtiski ir ne tikai novērst negadījumu sekas, bet arī darīt visu iespējamo, lai tos nepieļautu. Tāpēc gaismas festivāla “Staro Rīga” laikā aicinām apmeklētājus paņemt daļiņu gaismas līdzi arī savās ikdienas gaitās – atstarotāju, kas palīdzēs būt pamanāmam arī tad, kad festivāla gaismas būs nodzisušas,” iesaka BALTA valdes priekšsēdētāja Sanita Glovecka.
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No 21. novembra visās Narvesen tirdzniecības vietās Latvijā iedzīvotājiem būs iespēja saņemt bezmaksas atstarotājus. Kopumā tiks izdalīti 4000 atstarotāju, lai veicinātu to pieejamību ne tikai galvaspilsētā, bet arī Latvijas reģionos. Papildus Narvesen piedāvās īpašas atstarotāju izgatavošanas paciņas, kurām varēs pieteikties skolas visā Latvijā.
“Narvesen veikali bieži atrodas sabiedriskā transporta pieturu un staciju tuvumā, kur ik dienu garām dodas tūkstošiem cilvēku. Gada tumšajā laikā īpaši svarīgi ir būt pamanāmam arī šķietami īsajā ceļā no sabiedriskā transporta līdz mājām. Tāpēc vēlamies izmantot Narvesen veikalu tīkla pārklājumu visā Latvijā, lai atgādinātu par redzamības nozīmi un dotu iespēju iedzīvotājiem bez maksas saņemt atstarotāju. Tā ir neliela, bet būtiska lieta, kas var palīdzēt ikdienas gaitas padarīt drošākas,” norāda Reitan Convenience Latvia (Narvesen), valdes priekšsēdētāja Dace Dovidena.
Savukārt 19. novembrī CSDD sadarbībā ar CCAF skriešanas klubu organizēs īpašu vakara skrējienu Rīgā – CCAF Night Run, kura laikā dalībnieki iedzīvotājiem dalīs atstarotājus. Aktivitātes mērķis ir atgādināt, ka arī aktīva dzīvesveida cienītājiem gada tumšajā laikā īpaši svarīgi rūpēties par savu redzamību pilsētvidē.
“CCAF Night Run apvieno cilvēkus, kuri izvēlas būt aktīvi. Mums skriešana ir ne tikai fiziska aktivitāte, bet arī iespēja būt kopā, iedvesmot citam citu un veidot veselīgus ikdienas paradumus. Vienlaikus ir svarīgi atcerēties, ka kustība pilsētvidē prasa arī atbildīgu attieksmi pret savu drošību. Tāpēc sadarbībā ar CSDD šajā vakara skrējienā dalīsim atstarotājus, lai atgādinātu, cik būtiski ir būt pamanāmam arī tumsā. Jo aktīvs un veselīgs dzīvesveids sākas ar rūpēm par sevi un apkārtējiem,” uzsver Nils Raumanis, CCAF skriešanas kluba izveidotājs.
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CSDD atgādina, ka bez atstarojošiem elementiem autovadītājs gājēju tumsā var pamanīt vien 25–40 metru attālumā, savukārt atstarojoša veste cilvēku padara piecas līdz desmit reizes pamanāmāku. Atstarotājs jānovieto labi redzamā vietā, vēlams uz ķermeņa kustīgajām daļām un tajā pusē, kas atrodas tuvāk brauktuvei.