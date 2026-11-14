Svētdien vietām gaidāms neliels lietus.
Sabiedrība
Šodien 15:38
Svētdien laikapstākļi būs mainīgi - vietām gaidāms lietus, bet naktī arī slapjš sniegs
Svētdien dienas gaitā debesis no dienvidrietumiem pakāpeniski sāks skaidroties, tomēr vietām gaidāms neliels lietus, naktī arī slapjš sniegs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Nakts sākumā teritorijas lielākajā daļā būs skaidras, tomēr nakts gaitā no rietumiem mākoņi tās atkal aizklās. Daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, rietumu vējš, piekrastes rajonos tas pūtīs mēreni stipri, brāzmās saglabājoties līdz 16 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs -1…+2 grādu robežās, siltākam gaisam saglabājoties piekrastes rajonos - tur daudzviet gaiss atdzisīs līdz +4…+8 grādiem.
Rīgā nakts iesāksies ar skaidru laiku, bet nakts otrajā pusē debesis brīžiem aizklās mākoņi, kas atnesīs nelielu lietu. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra nakts sākumā būs +1...+2 grādi, bet rīta stundās tā paaugstināsies līdz +4 grādiem.