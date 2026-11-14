"Vēzis ir atgriezies trešo reizi!” Žurnāliste Inese Supe atklāj, ka viņai priekšā vēl viena operācija
Žurnāliste Inese Supe sociālajos tīklos dalījusies ar skumju vēsti – ļaundabīgā slimība viņas dzīvē atgriezusies jau trešo reizi. 47 gadus vecajai žurnālistei priekšā vēl viena operācija, tomēr viņa nezaudē optimismu un turpina ierasto ikdienu.
Par jaunākajiem pavērsieniem savā veselības stāvoklī Supe pastāstījusi sociālajā tīklā “Facebook”. Lai gan vēzis viņas dzīvē atgriezies atkārtoti, žurnāliste atzīst, ka ar laiku iemācījusies šo skarbo realitāti pieņemt.
“Tagad man ir 47 gadi. Vēzis ir atgriezies trešo reizi. Būs operācija. Un es to jau uztveru kā normu. Nogriez pūķim vienu galvu un vietā nāk divas,” ar sev raksturīgo humoru raksta Supe.
Neraugoties uz kārtējo pārbaudījumu, viņa ir apņēmības pilna neļaut slimībai apturēt savu dzīvi. “Drīz operācija, bet dzīve ar to neapstājas. Es vēl joprojām uzticos savam ārstam un zinu, ka viss būs labi,” uzsver žurnāliste.
Jau vēstīts, ka Inesei Supei krūts vēzi diagnosticēja 2023. gadā. Žurnāliste pārcietusi ķīmijterapiju un smagas operācijas, tostarp abu krūšu mastektomiju. 2025. gada vasarā Supe atklāja, ka slimība atgriezusies. Toreiz vēža atkārtošanos ārsti konstatēja paduses limfmezglā. Sekoja vēl viena operācija un staru terapija.
Šā gada martā plašā intervijā Jauns.lv žurnāliste atzina, ka pieredzētais būtiski mainījis viņas attieksmi pret dzīvi. Viņa iemācījusies vairāk ieklausīties savā ķermenī, pieņemt nogurumu un nejusties vainīga, ja nepieciešama atpūta.