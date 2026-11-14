Uz AB dambja uzstādīts monumentālā Latvijas karoga 60 metrus augsts karoga masts, paceļot tajā Latvijas karogu.
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Šodien 13:12
Bīstama izklaide Rīgā? Deviņi cilvēki uzrāpušies uz Preses nama kvartāla augstceltnes jumta
Policija sākusi resorisko pārbaudi par vairāku personu atrašanos uz Preses nama kvartāla augstceltnes jumta Balasta dambī Rīgā.
Kā informēja Valsts policijā, 13. novembrī likumsargi saņēma izsaukumu uz Balasta dambi Rīgā, kur vairākas personas iekļuva norobežotā teritorijā un uzkāpa ēkas augšstāvā.
Ierodoties notikuma vietā, likumsargi sastapa minētās personas.
Saistībā ar notikušo sākta resoriskā pārbaude.
Atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegtajai informācijai uz 12 stāvu ēkas jumta atradās deviņi cilvēki, kuri tika nocelti un nodoti Valsts policijas darbiniekiem.