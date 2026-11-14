“Patriotisms nav pie sirds, bet sirdī!” Latvijas svētku laikā sociālajos tīklos uzvirmo diskusija par karodziņu nēsāšanu
Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, sociālajos tīklos uzmanību izpelnījies kāds šķietami vienkāršs jautājums – kāpēc šogad pie cilvēku apģērba tik reti redzami Latvijas karodziņi?
“Kāpēc šogad, šajā Latvijas svētku laikā, redzami tik maz cilvēki ar Latvijas karodziņu pie sirds?” sociālajā tīklā Thread vaicā kāds lietotājs, aizsākot diskusiju par patriotisma izpausmēm ikdienā.
Kamēr vieni atzīst, ka sarkanbaltsarkano simboliku joprojām nēsā ar lepnumu, citi uzskata, ka piespraude pie apģērba nebūt nav mēraukla mīlestībai pret savu valsti. “Ticēsim, ka viņiem patriotisms nav pie sirds, bet gan sirdī,” raksta kāds komentētājs, kura teiktais izpelnās īpašu uzmanību.
Līdzīgu nostāju pauž arī citi. “Pieliekot karodziņu, par patriotu nekļūsi,” norāda kāda sieviete, savukārt vēl kāda komentētāja retoriski jautā: “Patriotisms mērās lentītēs? 1 nedēļu gadā un viss?”
Ne visi diskusijas dalībnieki ir noskaņoti svinīgi. Kāds lakoniski atzīst: “Nejūtu šos kā svētkus.” Savukārt cits komentētājs pieļauj, ka karodziņu trūkumam varētu būt arī pavisam praktisks iemesls: “Moš nepietiek naudas.”
Diskusijā izskan arī viedoklis, ka daļai cilvēku Ukrainas karogs kļuvis svarīgāks par Latvijas simboliku.
Tikmēr citi atgādina, ka karodziņa nenēsāšana nebūt nenozīmē necieņu pret savu valsti. Kāds komentētājs skaidro, ka viņam vienkārši nepatīk piespraudes un dažādi rotājumi pie apģērba, turklāt karodziņš var sabojāt jaku. “Kad pārstāšu knipsēt novembra un citos svētkos, tad gan prieks būs miris, lentītes un karodziņa trūkums vēl par to neliecina,” viņš spriež.
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Savukārt vēl kāds atzīst, ka nepatika pret demonstratīvu patriotismu viņam saglabājusies jau kopš laikiem, kad skolas partijas sekretāre sākusi nēsāt milzīgu auseklīša piespraudi.
Lai gan diskusija aizsākusies ar jautājumu par karodziņu skaitu pie cilvēku apģērba, tā ātri pāraugusi plašākās pārdomās – vai patriotismam obligāti jābūt redzamam?