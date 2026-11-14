Piektdien Rēzeknē pēc neliela ugunsgrēka sabiedriskā ēkā evakuēti 300 cilvēki.
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Šodien 09:58
Rēzeknē no trīsstāvu ēkas evakuējas 300 cilvēki - atklājies neparasts ugunsgrēka iemesls
Piektdien Rēzeknē pēc neliela ugunsgrēka sabiedriskā ēkā evakuēti 300 cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Plkst. 10.56 saņemts izsaukums uz 18. novembra ielu, kur trīsstāvu ēkas pirmajā stāvā bija aizdedzies apsardzes sistēmas signāla devējs 0,03 kvadrātmetru platībā.
Ugunsgrēks tika likvidēts vēl pirms ugunsdzēsēju ierašanās. No ēkas evakuējās 300 cilvēki. VUGD darbu notikuma vietā noslēdza plkst. 12.30.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 38 izsaukumus - 11 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā vienu uz meža ugunsgrēku, 16 uz glābšanas darbiem, bet 11 izsaukumi bija maldinājumi.