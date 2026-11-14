VIDEO, FOTO (18+): Rīgas centrā uz gājēju pārejas saļimusi sieviete; viņai palīgā steidzas Kanādas karavīri
Sestdienas rītā Rīgā, Brīvības ielā, satraucoši notikumi risinājušies uz gājēju pārejas, kur gulējusi sieviete, kurai, iespējams, pēkšņi kļuvis slikti. Viņai palīgā steigušies divi Kanādas karavīri, portālam Jauns.lv ziņo aculiecinieks.
Aculiecinieks stāsta, ka notikušo pamanījis, braucot autobusā. Viņa uzmanību piesaistījusi uz gājēju pārejas guļoša sieviete, kurai apkārtējie centušies sniegt palīdzību.
Pēc aculiecinieka teiktā, sievietei nav izdevies sataustīt pulsu. Palīdzību viņai steigušies sniegt arī divi Kanādas bruņoto spēku karavīri. Drīz vien notikuma vietā ieradusies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigāde.
Rīgas centrā uz gājēju pārejas saļimušai sievietei palīdzību sniedz vīrieši militārās formās
Sestdienas rītā Rīgā, Brīvības ielā, satraucoši notikumi risinājušies uz gājēju pārejas, kur gulējusi sieviete, kurai, iespējams, pēkšņi kļuvis slikti. Viņai ...
Valsts policija Jauns.lv apstiprināja, ka plkst. 9.00 Valsts policijā saņemta informācija par sievieti, kura pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ atrodas uz gājēju pārejas un ir guvusi traumas. Sieviete nodota mediķu aprūpē. Policija skaidro notikušā apstākļus.
Pagaidām nav zināms, kas tieši noticis ar sievieti un kāds ir viņas veselības stāvoklis. Jauns.lv ir vērsies NMPD, lūdzot komentēt notikušo un sniegt plašāku informāciju par incidenta apstākļiem.