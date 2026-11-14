Lietus un slapjš sniegs Rīgas centrā.
Sabiedrība
Šodien 08:14
Sestdien Latvijā gaidāms gan lietus, gan slapjš sniegs
Sestdien mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs, un daudzviet, galvenokārt valsts austrumos, tie atnesīs lietu, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
No rīta vietām būs vērojams arī slapjš sniegs.
Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs rietumu, dienvidrietumu vējš, kas valsts austrumos vēl saglabāsies brāzmains, bet piekrastes rajonos brāzmās vēl joprojām pastiprināsies līdz 15-18 metriem sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra būs +3...+8 grādu robežās.
Dienas pirmajā pusē galvaspilsētā vēl nedaudz uzlīs, bet brīžiem debesis arī skaidrosies, savukārt vakarā mākoņi pilnībā izklīdīs. Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs dienvidrietumu, rietumu vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +5...+6 grādiem.