Sestdien Latvijā gaidāms gan lietus, gan slapjš sniegs
Foto: LETA
Lietus un slapjš sniegs Rīgas centrā.
Sabiedrība

Sestdien Latvijā gaidāms gan lietus, gan slapjš sniegs

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Jauns.lv/LETA

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Sestdien mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs, un daudzviet, galvenokārt valsts austrumos, tie atnesīs lietu, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.

Sestdien Latvijā gaidāms gan lietus, gan slapjš sn...

No rīta vietām būs vērojams arī slapjš sniegs.

Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs rietumu, dienvidrietumu vējš, kas valsts austrumos vēl saglabāsies brāzmains, bet piekrastes rajonos brāzmās vēl joprojām pastiprināsies līdz 15-18 metriem sekundē.

Maksimālā gaisa temperatūra būs +3...+8 grādu robežās.

Dienas pirmajā pusē galvaspilsētā vēl nedaudz uzlīs, bet brīžiem debesis arī skaidrosies, savukārt vakarā mākoņi pilnībā izklīdīs. Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs dienvidrietumu, rietumu vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +5...+6 grādiem.

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