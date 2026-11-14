Sniegs apgrūtina braukšanu pa autoceļu Cēsis-Vecpiebalga-Madona.
Sabiedrība
Šodien 08:10
Sniegs sagādā pirmās raizes autovadītājiem: vietām Latvijā apgrūtināta braukšana
Sniegs apgrūtina braukšanu pa autoceļu Cēsis-Vecpiebalga-Madona (P30), informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi".
Šorīt sniegs vietām apgrūtina braukšanu pa valsts reģionālo autoceļu Cēsis-Vecpiebalga-Madona (P30) posmā Bērzkrogs-Vecpiebalga.
Autoceļa segums ir sniegots. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, notiek brauktuves tīrīšana un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Cēsu apkārtnē.
"Latvijas valsts ceļi" atgādina, ka snigšanas laikā sniega kārta veidojas atkārtoti, tāpēc jāplano papildu laiks ceļā.
Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.