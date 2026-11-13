“Microsoft” atvainojas par plašajiem darbības traucējumiem un atklāj to cēloni
Tehnoloģiju uzņēmums “Microsoft” atvainojies klientiem un sadarbības partneriem par plašajiem darbības traucējumiem, kas skāra tā pakalpojumus. Uzņēmums skaidro, ka problēmas izraisīja tehniska kļūme, kas nebija saistīta ne ar kiberuzbrukumu, ne mākslīgo intelektu vai tā dēvētajiem aģentiem, vēsta "The Guardian".
“Microsoft” paziņojumā norādījis, ka apzinās klientu uzticēšanos uzņēmuma pakalpojumiem un ļoti nopietni izturas pret atbildību par to darbības nodrošināšanu.
Uzņēmums informē, ka patlaban lielākajā daļā pakalpojumu jau ir atjaunota darbība un stabilitāte. Traucējumu cēlonis bijis tehnisks sarežģījums, kas radies kāda iepriekš veikta tīkla jaudas palielināšanas procesa laikā un izpaudies pēc nesenām izmaiņām tīkla konfigurācijā.
“Esam novērsuši problēmas pamatcēloni un turpinām atjaunot pakalpojumu darbību tiem klientiem un reģioniem, kurus traucējumi vēl skar,” paziņojis uzņēmums.
“Microsoft” skaidro, ka lielā pieprasījuma apjoma dēļ pakalpojumu darbība tika atjaunota pakāpeniski, katrā posmā pārbaudot sistēmu stabilitāti. Lai gan šāda pieeja prasīja vairāk laika, tā ļāva nodrošināt drošāku un stabilāku pakalpojumu atjaunošanu.
Uzņēmums arī solījis pēc pārbaudes pabeigšanas publiskot pilnu ziņojumu par notikušo.
Jau ziņots, ASV datortehnoloģiju uzņēmums "Microsoft" saskāries ar sistēmas darbības traucējumiem, kā rezultātā traucēta vairāku uzņēmuma pakalpojumu, tostarp e-pasta sistēmas "Outlook", darbība, kas ietekmējis lielu skaitu uzņēmumu un arī valsts iestāžu darbu visā pasaulē.
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Piektdien "Microsoft" paziņoja, ka darbības traucējumi ietekmējuši plašu "Microsoft 365" produktu klāstu, kas mijiedarbojas ar tā "Exchange Online" un e-pasta pakalpojumiem. Lietotāji ziņoja, ka nedarbojas tādi pakalpojumi kā "Outlook", "Teams" un mākslīgā intelekta asistents "Copilot".