Azartspēļu atkarība skar arvien vairāk cilvēku: kur Latvijā iespējams saņemt palīdzību?
Kā vēsta 360TV Ziņas, Latvijā pieaug azartspēļu atkarības problēma, un pašatteikušos personu reģistrā jau iekļauti 38 tūkstoši cilvēku. Lai palīdzētu atkarīgajiem un viņu tuviniekiem, izveidota digitāla karte ar 60 vietām, kur iespējams saņemt palīdzību un psiholoģisko atbalstu.
Izveidotajā kartē apkopotas 60 adreses, kurās iespējams saņemt atbalstu azartspēļu atkarības profilaksē, ārstēšanā un sociālajā rehabilitācijā, un lielākā daļa speciālistu atrodas Rīgā. Tas, ka karti izstrādājusi pati azartspēļu biedrība, rada zināmu disonansi – līdzīgi kā tabakas ražotāju finansēta plaušu ārstēšana. Tomēr nozarē apgalvo, ka atkarīgie spēlētāji tai neesot izdevīgi:
"Slims cilvēks, atkarība, tā ir milzīga problēma. Un nozares interesēs noteikti nav šādi cilvēki kā klienti. Nozare redz azartspēles kā izklaides veidu – lai cilvēki apzināti spēlē, apzināti tērē savu laiku un naudu, jo tādā veidā viņi var kontrolēti spēlēt ilgtermiņā," pauž Latvijā licencēto azartspēļu biedrības izpilddirektore Līga Līce.
Atkarīgo skaits turpina augt, un aptuveni 60% spēlē tiešsaistē. Pašatteikšanās reģistrā sevi jau iekļāvuši 38 tūkstoši cilvēku, taču patiesais spēlmaņu loks ir krietni plašāks. Reģistrs neatrisina problēmu pilnībā, jo nelegālais tirgus un ārvalstu vietnes piedāvā vieglus apkārtceļus.
"Neļaujot viņam spēlēt šeit vai ja viņi paši sevi iekļauj pašatteikušos personu reģistrā, tas nenozīmē, ka viņš nevar spēlēt citā valstī, jo reģistri nav sinhronizēti. Kā arī tas neliedz viņam iet uz nelegālo tirgu," norāda Valsts ieņēmumu dienesta pārstāve Agnese Rudzīte.
VID aplēses liecina, ka melnajā zonā ir ap 26% azartspēļu tirgus, un nelegālie tiešsaistes kazino rodas no jauna, tiklīdz kādu izdodas bloķēt.
Tikmēr Nacionālā psihiskās veselības centra valdes priekšsēdētāja Sandra Pūce uzsver pazīmes, kurām jāpievērš uzmanība tuviniekiem un kolēģiem:
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"Ja tavs tuvinieks, tavs kolēģis ir stresains, sarkanām acīm, neizgulējies, aizkaitināts, disforisks, tad noteikti vajadzīga saruna. Spēles ir jauki, tas ir interesanti, bet, ja tu nevari izslēgt un beigt, ja tu tā vietā ziedo no savas dzīves citas lietas, tad tā jau ir problēma."
Speciālisti atgādina – atkarīgie savu problēmu visbiežāk paši neatzīst un rūpīgi slēpj pat no tuvākajiem ģimenes locekļiem.