“Nav apspriežamas!” Rinkēvičs komentē Krievijas prasības par Eiropas drošību
Krievijas idejas par "jauno Eiropas drošības kārtību" nav apspriežamas, uzsver Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Kā informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, Rinkēviča ieskatā Krievijas piedāvājums nav pieņemams.
Jau rakstīts, ka Abū Dabī notikušo sarunu gaitā Krievijas pārstāvji Eiropas diplomātiem izteikuši idejas par "jauno Eiropas drošības kārtību".
Krievijas priekšlikumi cita starpā paredz Somijas izstāšanos no NATO un alianses atteikšanos no bāzēm Baltijas valstīs, piektdien, atsaucoties uz avotiem, vēsta Vācijas laikraksts "Bild".
Tāpat vēstīts, ka ASV sūtņi ceturtdien pēc sarunām ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu paziņoja, ka Eiropa pievienosies turpmākajām sarunām, taču Kremlis pavēstīja, ka lēmums vēl nav pieņemts.
Pēc mēnešiem ilgas cīņas par iesaistīšanu sarunās Eiropa vēl nav panākusi vienprātību jautājumā par to, kurš to pārstāvēs un par ko tā ir gatava runāt ar Kremli.
Maskava uzstāja, ka jebkurās sarunās jāpārskata Eiropas drošības arhitektūra un, spriežot pēc visa, atkal izvirza prasības par NATO ietekmes samazināšanu.