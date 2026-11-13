Brīdina par stipru lietu un sniegu Vidzemē - uz ceļiem iespējams apledojums
Naktī uz sestdienu Latvijā brīžiem gaidāmi nokrišņi, vietām Vidzemē līs un snigs stipri, prognozē sinoptiķi.
Gaisa temperatūra pazemināsies līdz 0..+5 grādiem. Autoceļi dažviet var kļūt slideni. Rietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu 9-14 metri sekundē, piekrastē - līdz 20 metriem sekundē.
Dienā nokrišņi gaidāmi galvenokārt valsts ziemeļaustrumu daļā. Debesis būs daļēji mākoņainas, sestdienas vakarā daudzviet gaidāms skaidrs laiks.
Rietumu vēja ātrums brāzmās sestdien sasniegs 10-15 metrus sekundē, piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas vidū būs +2..+7 grādi.
Rīgā tuvākajā diennaktī dažbrīd iespējams lietus, starp mākoņiem izsprauksies saules stari, sestdienas vakarā gaidāmas skaidras debesis. Rietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 13 metriem sekundē, pie jūras - līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī nenoslīdēs zem +2 grādiem un dienā nepārsniegs +6 grādus.