Brīdina par stipru lietu un sniegu Vidzemē – uz ceļiem iespējams apledojums
Foto: Evija Trifanova/LETA
Naktī brīžiem gaidāmi nokrišņi.
Sabiedrība

Brīdina par stipru lietu un sniegu Vidzemē - uz ceļiem iespējams apledojums

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Seko Jauns.lv Google

Naktī uz sestdienu Latvijā brīžiem gaidāmi nokrišņi, vietām Vidzemē līs un snigs stipri, prognozē sinoptiķi.

Brīdina par stipru lietu un sniegu Vidzemē – uz ce...

Gaisa temperatūra pazemināsies līdz 0..+5 grādiem. Autoceļi dažviet var kļūt slideni. Rietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu 9-14 metri sekundē, piekrastē - līdz 20 metriem sekundē.

Dienā nokrišņi gaidāmi galvenokārt valsts ziemeļaustrumu daļā. Debesis būs daļēji mākoņainas, sestdienas vakarā daudzviet gaidāms skaidrs laiks.

Rietumu vēja ātrums brāzmās sestdien sasniegs 10-15 metrus sekundē, piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas vidū būs +2..+7 grādi.

Rīgā tuvākajā diennaktī dažbrīd iespējams lietus, starp mākoņiem izsprauksies saules stari, sestdienas vakarā gaidāmas skaidras debesis. Rietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 13 metriem sekundē, pie jūras - līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī nenoslīdēs zem +2 grādiem un dienā nepārsniegs +6 grādus.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļiVidzeme

Citi šobrīd lasa