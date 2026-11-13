Dailes teātris ar “Rotkho” devies līdz šim tālākajās viesizrādēs - šoreiz uz Seulu
Dailes teātris devies uz tālākajām komerciālajām viesizrādēm Dienvidkorejā Seulā. Izrāde “Rotkho” Seulas publikai būs skatāma no 13. līdz 15. novembrim.
“Rotkho” starptautiskie panākumi izskanējuši plaši pasaulē, un Dailes teātris jau iepriekšējās sezonās saņēma uzaicinājumu izrādi nospēlēt arī Dienvidkorejā Seulā. Interesi par šo vērienīgo iestudējumu arvien izrāda arī citas pasaules valstis, tuvākās viesizrādes Dailes teātrim ieplānotas Austrālijā, tad izrāde atgriežas Eiropā, rudenī gaidāmas viesizrādes Berlīnē, un tad Daile jau ar citu izrādi – “Orākuls” plāno doties uz Londonu un Parīzi.
Juris Žagars: “Ir gandarījums, ka šajā, nākotnē, iespējams, sarežģītajā kultūras budžeta situācijā mēs varam piepelnīties ārzemēs. Visas šīs viesizrādes, ieskaitot nupat Atēnās notikušās “Orākula” un nākotnē plānotās, ir komerciālas viesizrādes. Tie nav festivāli, kur reizēm teātrim ir jādodas bez peļņas, lai radītu interesi par sevi. Ir gandarījums, ka kopsummā ieguldījumi šajos divos lielajos starptautiskajos projektos jau ir atpelnīti, un mēs varam turpināt tos izrādīt, tos pērk. To var saukt par reālu kultūras produkta eksportu. Ražots Latvijā ar starptautisku komandu un mūsu zvaigznēm un pārdodams ārzemēs. Latvijas teātrim ir konkurētspēja. Mēs nebūt neesam “pastarīši” vai lūdzēji, mums nevajadzētu tā justies.”
Līdz šim iestudējums ar viesizrādēm pabijis vairākos Eiropas prestižākajos teātros, tostarp jau vairākkārt Atēnās prestižajā “Onassis Stegi” centrā, Barbican centrā Londonā, teātris ir viesojies Itālijas, Milānas Pikolo teātrī (Piccolo Teatro), kas tiek uzskatīts par vienu no būtiskākajiem Eiropas teātra namiem. Tāpat pilnībā tika izpārdotas “Rotkho” viesizrādes Parīzes slavenajā Odeona teātrī (Théâtre de l'Odéon).
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Izrāde “Rotkho” tapusi sadarbībā ar Polijas JK Opoles teātri (JK Opole Theater; Jan Kochanowski Theatre), Adama Mickeviča institūtu (Instytut Adama Mickiewicza) un ar Polijas Republikas Kultūras un nacionālā mantojuma ministrijas līdzfinansējumu. Izrādes inovāciju partneris – “Latvijas Mobilais Telefons”.