KNAB izmeklē Olaines mēra un citu pašvaldības amatpersonu saistību ar iespējamām nelikumībām
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sācis divus kriminālprocesus par iespējamām nelikumībām Olaines pašvaldībā, kurās iesaistītas vairākas pašvaldības amatpersonas, tostarp domes priekšsēdētājs Andris Bergs (LSDSP).
KNAB apstiprināja rīcībā esošo informāciju, ka novembra pirmajā pusē veiktas kratīšanas un citas kriminālprocesuālās darbības Olaines pusē, tostarp Olaines novada pašvaldībā.
Birojā apliecināja, ka kriminālprocesuālās darbības veiktas saistībā ar diviem KNAB sāktajiem kriminālprocesiem.
Viens kriminālprocess sākts 13. oktobrī par iespējamu dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā. Izmeklēšanas laikā kriminālprocess papildus kvalificēts par krāpšanu, kas izdarīta personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās.
Šajā kriminālprocesā KNAB izmeklē iespējamu pretlikumīgu AS "Olaines ūdens un siltums", kas ir Olaines novada pašvaldības kapitālsabiedrība, budžeta līdzekļu izlietošanu, apliecināja birojā.
Patlaban šajā lietā četrām iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību. Starp šīm personām ir "Olaines ūdens un siltuma" amatpersona un nodarbinātais, kā arī kāda uzņēmuma valdes loceklis un kāda fiziska persona.
Savukārt otrs kriminālprocess sākts 29. septembrī par iespējamu dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā un uzkūdīšanu veikt šādu noziedzīgu nodarījumu.
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Šajā kriminālprocesā KNAB izmeklē vairākas iespējamās noziedzīgās epizodes, kurās Olaines novada domes priekšsēdētājs varētu būt ļaunprātīgi izmantojis dienesta stāvokli mantkārīgā nolūkā, lai gūtu nepamatotas priekšrocības sev un citām personām, apstiprināja KNAB.
Patlaban piecām minētajā kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību. Starp šīm personām ir trīs Olaines novada pašvaldības amatpersonas un viens darbinieks, kā arī viens uzņēmējs.
Plašāku informāciju birojā nesniedza.
Olaines mērs Bergs sacīja, ka viena lieta ir saistīta ar domes transporta izmantošanu, aizvedot cilvēkus uz kolēģa tēva bērēm.
Savukārt otra lieta saistīta ar tiltiņa izbūvi pāri kādam grāvim, lai cilvēki varētu to ērtāk šķērsot. Uzņēmumu piedāvātās tāmes bijušas ap 25 000 eiro.
Apzinoties, ka šis darbs tik daudz nemaksā, domes priekšēdētājs ar kādu uzņēmēju sarunājis tiltiņu uzbūvēt par 8000 eiro.
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Bergs norādīja, ka par to viņam izvirzītas apsūdzības par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.
Domes priekšsēdētājs apgalvoja, ka šādā situācijā nokļuvis pirmo reizi un nezina, cik daudz drīkst atklāt. Taču viņam neesot kauns stāstīt, par ko šīs lietas ir.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Olaines ūdens un siltuma" apgrozījums 2025. gadā bija 10,46 miljoni eiro un uzņēmums guva 524 783 eiro peļņu. Uzņēmums reģistrēts 1994. gadā, un tā pamatkapitāls ir 13,988 miljoni eiro. "Olaines ūdens un siltuma" vienīgā īpašniece ir Olaines novada pašvaldība.