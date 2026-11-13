Nevis filmēja, bet palīdzēja! NMPD uzteic Saldus jauniešus par pašaizliedzīgu rīcību
Saldū kāda jauniešu kompānija vēlā vakara stundā pamanīja cilvēku, kurš bija nonācis nelaimē un saviem spēkiem nespēja izkļūt no ūdenstilpes. Jaunieši nepalika vienaldzīgi – viņi palīdzēja cilvēkam nokļūt krastā, sagaidīja mediķus un iesaistījās arī viņu darbā, informē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD).
Viss sākās ar zvanu uz ārkārtas tālruni – tika ziņots, ka kāds cilvēks nonācis ūdenstilpē un nespēj saviem spēkiem izkļūt krastā. Par nelaimi bija pamanījusi jauniešu kompānija, kas cilvēkam palīdzēja nokļūt drošībā.
Lai gan notikuma vietā nebija nekā, ar ko cilvēku sasegt un sasildīt, jaunieši ieklausījās ārkārtas tālruņa konsultanta ieteikumos un darīja visu iespējamo, lai palīdzētu nelaimē nonākušajam. Viņi palika līdzās cilvēkam, kamēr ceļā bija mediķu brigāde.
Taču ar to jauniešu palīdzība nebeidzās. Kad ieradās NMPD mediķi, jaunieši ar savu telefonu lukturīšiem izgaismoja ceļu, lai mediķi ātrāk un drošāk varētu nokļūt pie pacienta. Viņi turpināja izgaismot arī vietu, kur tika sniegta palīdzība, palīdzēja nogādāt nepieciešamo aprīkojumu un pieskatīja, lai notikuma vietā nekas neiekristu ūdenī.
NMPD 422. brigādes mediķiem īpaši palikusi atmiņā jauniešu attieksme. Viņi nevis centušies filmēt notikušo vai mediķu darbu, bet gan patiesi vēlējušies palīdzēt.
“Visvairāk priecēja viņu attieksme, nevienā brīdī jaunieši nemēģināja filmēt mūsu darbu vai pacientu, bet gan patiesi no sirds centās palīdzēt, cik vien bija viņu spēkos. No sirds lepojamies ar šādiem jauniešiem,” atzinīgi izteikušies mediķi.
NMPD pateicas Saldus jauniešiem par drosmi, atsaucību un spēju nepalikt vienaldzīgiem brīdī, kad kādam bija nepieciešama palīdzība. Dienests uzsver, ka šis notikums ir piemērs tam, cik nozīmīgi ir rīkoties, meklēt palīdzību un būt līdzās cilvēkam nelaimē.