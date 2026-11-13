Sonora Vaice leģendārās Marijas Kallasas lomā - dramatiskā luga “Meistarklase” Rīgā un Jūrmalā
Operetes un muzikālais teātris piedāvās amerikāņu dramaturga Terensa Maknelija dramatisko lugu “Meistarklase”. Leģendārās operdziedātājas Marijas Kallasas lomā – vairākkārtēja Lielās mūzikas balvas laureāte Sonora Vaice, kurai šī ir pirmā dramatiskā teātra loma. Viņa ir arī iestudējuma režisore.
Terensa Maknelija “Tony” balvu ieguvusī luga par pasaulslavenās operdīvas triumfiem, mīlestību un personiskajiem zaudējumiem būs baudāma 20. novembrī, plkst. 19.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē Rīgā un 4. decembrī, plkst. 19.00 Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē Jūrmalā.
Marijas Kallasas personībai šoruden pievērsta uzmanība arī televīzijā – 6. novembrī Latvijas Televīzija demonstrēja režisora Pablo Larēna (Pablo Larraín) 2024. gada biogrāfisko drāmu Marija (Maria), kurā titullomu atveido Andželina Džolija (Angelina Jolie). Filma šobrīd skatāma arī Latvijas Televīzijas platformā REplay.lv. Savukārt Operetes teātra iestudējums “Meistarklase” pievēršas citam Kallasas dzīves posmam – viņas vadītajām meistarklasēm Džuljarda skolā Ņujorkā 20. gadsimta 70. gadu sākumā. Abi darbi ir patstāvīgi mākslinieciski skatījumi uz vienu no izcilākajām 20. gadsimta operdziedātājām.
Terensa Maknelija luga “Meistarklase”1996. gadā saņēma prestižo “Tony” balvu kā labākā luga. Tās darbība risinās vokālajās nodarbībās, kurās pie Kallasas ierodas jaunie dziedātāji, lai pilnveidotu savu meistarību. Viņus sagaida prasīga, ironiska un nereti nesaudzīga skolotāja, kura nepieļauj paviršību un kompromisus mākslā. Kallasai nepietiek ar skaistu balsi un precīzi nodziedātām notīm – viņa pieprasa izpratni par mūziku, tās saturu un mākslinieka atbildību.
Meistarklases gaitā Kallasa atgriežas savas dzīves nozīmīgākajos brīžos – triumfos uz pasaules opernamu skatuvēm, attiecībās ar Aristoteli Onasi, personiskajos zaudējumos un vientulībā. Viņas asprātība, skarbais temperaments un nepiekāpīgās prasības pret mākslu atklāj arī personību, kuras dzīvē pasaules slava un panākumi prasījuši smagus personiskus upurus.
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“Kallasa bija ļoti prasīga – gan pret saviem audzēkņiem, gan, pirmkārt, pret sevi. Viņa nepieļāva paviršību, jo zināja, cik daudz darba slēpjas aiz katras izcilas uzstāšanās. Taču viņas skarbumam bija arī personiski iemesli. Gatavojot izrādi, daudz pētīju Kallasas dzīvi, un man gribējās parādīt, kā viņas pieredzētais atspoguļojas attieksmē pret jaunajiem dziedātājiem. Kā operdziedātāja es labi saprotu viņas prasības pret profesiju, bet ne vienmēr viņas attieksmi pret cilvēkiem,” stāsta Sonora Vaice.
Sonorai Vaicei šis iestudējums ir nozīmīgs profesionāls izaicinājums. Operdziedātāja ar vairāk nekā divdesmit gadu pieredzi operas skatuvē pirmoreiz uzņēmusies dramatiskās aktrises lomu, vienlaikus veidojot arī izrādes režiju. Viņas profesionālā pieredze ļauj Kallasas prasības pret jaunajiem māksliniekiem izprast no operdziedātājas skatpunkta, savukārt dramatiskajā lomā uzmanības centrā ir Kallasas raksturs, attiecības ar cilvēkiem un dzīves pieredze.
“Meistarklase” sākotnēji tapusi kā Sonoras Vaices režijas maģistra darbs Latvijas Kultūras akadēmijā. Augustā izrāde tika iekļauta VIII Starptautiskā Operetes festivāla programmā Ikšķilē, bet oktobrī viesojās Liepājas teātrī – abās vietās skatītāji to uzņēma ar ilgām stāvovācijām. Tagad iestudējumu būs iespēja apmeklēt Rīgā un Jūrmalā.
Iestudējumā līdzās Sonorai Vaicei piedalās Tatjana Gurēviča, Anna Vaice (20. novembrī) un Elīna Bojarkina (4. decembrī), savukārt pianista Menija lomā – Māris Žagars. Izrādes scenogrāfe un video māksliniece ir Ineta Sipunova, kostīmu konsultante – Kristīne Pasternaka, gaismu mākslinieks – Ivars Vācers, izrādes tehniskais vadītājs – Ansis Gornavs.
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Lai gan lugas darbība risinās vokālajās meistarklasēs, “Meistarklase” ir dramatiska teātra izrāde, nevis opera vai koncerts. Tā ļauj iepazīt Kallasu kā spilgtu, pretrunīgu personību un vienlaikus uzdod jautājumus par talantu, ambīcijām, mīlestību un cenu, ko cilvēks gatavs maksāt par savu aicinājumu.