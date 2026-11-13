Pašvaldība aicina nepieļaut publiskās infrastruktūras bojāšanu.
Novadu ziņas
Šodien 16:52
Jaunieši Garkalnē izdomājuši neparastu "izklaidi" - patvaļīgi pārvietojuši publisko tualeti
Saistībā ar nesen notikušu incidentu Garkalnes pagastā, kur jaunieši patvaļīgi pārvietoja publiski pieejamu pārvietojamo tualetes kabīni, Ropažu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus saudzīgi izturēties pret publisko infrastruktūru un izmantot to atbilstoši paredzētajam mērķim.
"Publiskās tualetes ir izvietotas iedzīvotāju un novada viesu ērtībām. To pārvietošana, bojāšana vai neatbilstoša izmantošana var radīt apdraudējumu apkārtējiem, papildu izdevumus pašvaldībai un ierobežot šo labierīcību pieejamību citiem," savā paziņojumā pauž policija.
Policija aicina ikvienu ievērot tīrību un kārtību, saudzīgi izturēties pret publisko īpašumu un nepieļaut tā bojāšanu vai patvaļīgu pārvietošanu.
Vienlaikus arī vecāki tiek aicināti pārrunāt ar bērniem un jauniešiem atbildīgu uzvedību publiskajā vidē un cieņpilnu attieksmi pret koplietošanas infrastruktūru.