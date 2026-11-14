Latvijas dzimšanas dienu sagaidot, Turaidas muzejrezervāts aicina īpašās ekskursijās
Turaidas muzejrezervāts apmeklētājiem sagatavojis dāvanu, sagaidot valsts dzimšanas dienu! 14. novembrī un 18. novembrī plkst. 14.00 notiks īpašas ekskursijas ekspozīcijā “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” kopā ar ekspozīcijas satura veidotāju, vēsturnieku, Dr. hist. Edgaru Ceski.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, ekspozīcijas pamatā ir stāsts par simts gadu ilgu laika posmu pirms Latvijas valsts dibināšanas. Tas sākas ar dzimtbūšanas atcelšanu Vidzemē 1819. gadā un atspoguļo latviešu tautas izaugsmi un nobriešanu līdz savas neatkarīgas, demokrātiskas valsts dibināšanai un jaunās valsts pastāvēšanas nosargāšanai.
Turaidas muzejrezervāts aicina ģimenes ar bērniem, pieaugušos, ikvienu – izzināt to, kā mūsu valsts ir veidojusies, kas notika 100 gadus garā laika posmā pirms Latvijas dzimšanas. Šis ir piemērots laiks, kad ģimenē runāt par valsti, tās tapšanu un cilvēkiem, kuru idejas, darbs, neatlaidība sekmēja demokrātiskas, neatkarīgas Latvijas valsts izveidi.
Pēc ekskursijas tās dalībniekiem dāvinām iespēju bez maksas apmeklēt visas muzejrezervāta ekspozīcijas telpās un brīvdabā.