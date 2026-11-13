Meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 1985. gadā dzimušo Jūliju Dorožko
Jūlija Dorožko (foto: Valsts policija)
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Meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 1985. gadā dzimušo Jūliju Dorožko

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Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1985. gadā dzimušo Jūliju Dorožko. Ar tuviniekiem sieviete nav sazinājusies divas nedēļas, un viņas iespējamā atrašanās vieta nav zināma.

Meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 1985. gadā dzimušo...
Jūlija Dorožko (foto: Valsts policija)
Jūlija Dorožko (foto: Valsts policija)

Pazīmes: augums 154 cm, kalsnas miesas būves, īsiem rudiem matiem. Iespējams, bija ģērbusies zilā jakā. Īpaša pazīme: nav priekšējo zobu.

Valsts policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!

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