Mājražotāju kooperatīva inovācijas: digitālās desu dāvanas un čaga “Vending” aparātos
Latvijā ir simtiem nelielu saimniecību, kas audzē un ražo dažādus produktus. Arī to realizācija parasti ir pašu rokās, bet tas prasa daudz pūļu un laika, ko varētu veltīt attīstībai. Apvienojoties un uzticot šo uzdevumu kooperatīvam, rodas iespēja jaunām tirgus nišām un atliek vairāk laika ražošanai.
Latvijā ir simtiem nelielu saimniecību, kas audzē un ražo dažādus produktus. Arī to realizācija parasti ir pašu rokās, bet tas prasa daudz pūļu un laika, ko varētu veltīt attīstībai. Apvienojoties un uzticot šo uzdevumu kooperatīvam, rodas iespēja jaunām tirgus nišām un atliek vairāk laika ražošanai.
Ceļš no idejas par savu saimniecību līdz reālai vietējo labumu apritei reģionā reti kad ir gluds un vienkāršs. Tas prasa ne vien prasmi izaudzēt kvalitatīvu produktu, bet arī uzņēmību meklēt risinājumus brīžos, kad individuāla tirdzniecība prasa pārāk daudz spēka un līdzekļu. Saldus pusē šo pieredzi spilgti apliecina mājražotāju kooperatīvs “Provinces produkti”, kura stāsts sākās vienā lauku sētā, pārtapa saliedētā kopienā un tagad meklē ceļus gan uz skolu virtuvēm, gan pie pilsētniekiem caur pašapkalpošanās tirdzniecības automātiem.
No piemājas saimniecības ēkas līdz desu dāvanām
Mājražotāju apvienošanās Saldus novadā sākās ar Agneses Arnes-Štenceles saimniecību, kurā viņa audzē gaļas liellopus. Pirms vairāk nekā pieciem gadiem, nokārtojusi Pārtikas un veterinārā dienesta prasības, viņa savas sētas saimniecības ēkā iekārtoja nelielu gaļas tirdzniecības vietu. Drīz vien kļuva skaidrs, ka pircēji, ieradušies pēc svaigas liellopa gaļas, labprāt iegādātos arī citus vietējos labumus, tāpēc plauktos pamazām parādījās apkārtnes mājražotāju sarūpētā produkcija.
Daudziem vietējiem ražotājiem sākotnēji pietrūka drosmes iziet cauri oficiālajai reģistrācijai, taču Agneses piemērs kalpoja kā iedrošinājums. Viņa atceras: “Viss sākās ar to, ka cilvēki man stāstīja – mājās kaut ko gatavoju, bet legāli tirgoties nevaru. Tad sāku skaidrot, ka sakārtot dokumentus nemaz nav tik sarežģīti, un vēlāk kopā ar Pārtikas un veterināro dienestu jau noorganizējām mājražotājiem apmācību semināru.”
Būtiska loma šajā procesā bija arī Agneses profesionālajai pieredzei. Ieguvusi ekonomikas bakalaura un grāmatvedības maģistra grādu, viņa jau kopš 1999. gada strādāja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā, rakstot Eiropas Savienības projektus, bet kopš 2005. gada vada pati savu uzņēmumu. Apvienojot saimniecisko tvērienu ar radošumu, dzima arī viens no pirmajiem veiksmes stāstiem – sāļās svētku dāvanas. Apsienot saimniecībā gatavotās auksti kūpinātās liellopu čili desas ar lentīti un pievienojot vietējā ražotāja čili mērces burciņu, radās pieprasīta alternatīva ierastajiem saldumu iepakojumiem. Tagad Ziemassvētku dāvanu komplektēšana pēc uzņēmumu pasūtījumiem no visas Latvijas jau kļuvusi par vienu no kooperatīva karstākajiem darba posmiem gadā.
Apvienošanās zem jauna zīmola
Pieaugot iesaistīto ražotāju lokam, kurā sākotnēji darbojās Agneses mamma, kolēģe Anete Rūle ar savu gaļas lopu saimniecību un viņas māsa, kas audzēja ķiplokus, radās nepieciešamība pēc kopīga juridiska “jumta”. Tā vietā, lai dibinātu jaunu struktūru, 2021. gadā tika pieņemts piedāvājums pārņemt Valmieras pusē reģistrēto mājražotāju kooperatīvu “Provinces produkti”, kas tobrīd bija apturējis darbību. Noteicošais faktors bija tieši skanīgais un starptautiski saprotamais nosaukums, kas ļāva izvairīties no līdzības ar blakus novada kooperatīvu “Kuldīgas labumi”.
Tajā pašā 2021. gadā pandēmijas ierobežojumu dēļ paralēli tirdzniecībai saimniecības ēkā sāka darboties internetveikals, bet 2023. gada novembrī kooperatīvs pārcēlās uz pastāvīgām telpām Saldus tirgū. Kā atzīst Agnese, uzturēt internetveikalu bez fiziska veikala būtu ļoti sarežģīti noliktavas dēļ, savukārt tagad 90 % pasūtīto preču uzreiz atrodas uz vietas veikala plauktos.
Patlaban kooperatīvā ir 11 biedru, vairāk nekā 150 sadarbības partneru un aptuveni 3000 produktu vienību sortimentā. Līdzās pavisam nelieliem mājražotājiem, kā “Santas čili”, kas mērces vāra mājas virtuvē, šeit tirgojas arī lielāki vietējie uzņēmumi, piemēram, konservu cehs “Frauenburgas gardumi” un pat lielražotājs “Cannelle Bakery”. Veikals kalpo arī kā dabisks filtrs jauniem produktiem – pircēji Saldū visaugstāk novērtē veselībai labvēlīgu, kvalitatīvu un bioloģisku ikdienas pārtiku, kamēr sukādes, karameles vai suvenīru burciņas paliek svētku dāvanu groziem.
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs Rolands Feldmanis uzsver: “Par kooperāciju mēs parasti runājam graudu un piena mērogā. Mazajam ražotājam problēma ir tā pati, tikai asāka. Viņš prot izgatavot labu sieru, medu vai desu, bet veikala plaukts, loģistika, uzskaite un pārdošana ir fiksētas izmaksas, kuras viena saimniecība ar savu apjomu nosegt nevar. Sadalot tās uz pusotru simtu ražotāju, aprēķins mainās, un produkts, kas agrāk tika pārdots tikai gadatirgū, nonāk pie pircēja katru dienu.”
Atšķirībā no komerciālām tirdzniecības platformām “Provinces produkti” darbojas kā savstarpēja atbalsta komūna, kas regulāri organizē mājražotāju forumu Saldū un pieredzes apmaiņas braucienus. Tomēr veikala uzturēšana prasa nopietnus resursus – tirgus telpu noma Saldū neatpaliek no Rīgas cenām, un nopelnītais lielākoties sedz īres maksu un divu algoto darbinieču darbu, kamēr abas valdes locekles kooperatīvu joprojām vada uz entuziasma pamata.
Rolands Feldmanis akcentē profesionālas vadības nozīmi šādā modelī: “Agneses Arnes-Štenceles stāsts ir būtisks vēl cita iemesla dēļ. Viņa kooperatīvā ienāca ar grāmatvedes un uzņēmējas pieredzi, un tieši tās mazajiem kooperatīviem Latvijā trūkst visbiežāk. Ideju un entuziasma parasti pietiek, bet pietrūkst finanšu disciplīnas, precīzas uzskaites un spējas biedram skaitļos parādīt, ko viņam dod dalība. Kooperatīvs ir uzņēmums, kas pieder tā biedriem, un biedru uzticība turas uz caurskatāmiem skaitļiem, nevis uz saukļiem. Vadītājs, kurš to saprot, ir puse no kooperatīva kapitāla.”
Cīņa par bērnu šķīvjiem
Vēlme paplašināt vietējās produkcijas noietu pamudināja kooperatīvu iegūt bioloģisko sertifikātu un meklēt ceļu uz publiskajiem pārtikas iepirkumiem izglītības iestādēs. Šajā jomā mazie ražotāji gan saskaras ar milzīgu konkurenci – vairumtirdzniecības bāzēm, kur noteicošais ir zemākās cenas princips un spēja vienā pavadzīmē nodrošināt visu preču grozu. Situāciju vēl vairāk sarežģījusi Zaļā publiskā iepirkuma prasību atcelšana vasaras vidū, atstājot bioloģiskos ražotājus pārejas posma vakuumā bez jebkādām likumā noteiktām priekšrocībām. Pieredzēts arī gadījums, ka privātais bērnudārzs Jūrmalā noslēdz ar kooperatīvu līgumu par bioloģisko kartupeļu un sīpolu piegādi tikai formālam atskaites ķeksītim iepirkumā, bet reālus pasūtījumus neveic.
Par vienīgo veiksmīgo izņēmumu Saldus novadā kļuvusi mazā Striķu pamatskola, kurā zaļais dzīvesveids ienācis gan ikdienas mācībās, gan virtuvē. Tur ēdināšanu organizē nevis pašvaldības konkursā uzvarējis ārpakalpojuma sniedzējs, bet gan vecāku klubs, kas algo divas pavāres. Lai gan skolai būtu daudz ērtāk pasūtīt visu vienā pavadzīmē no bāzes, vecāku padome un pavāres izrāda labo gribu, lai bērni saņemtu pilnvērtīgāku maltīti. Kooperatīvs ir aprēķinājis, ka piegāde atmaksājas, ja vienas pavadzīmes summa sasniedz vismaz 70 eiro, un patlaban vienošanās panākta par četrām produktu grupām – liellopa kauliem buljonam, kartupeļiem, Kuldīgas maiznīcas maizei un vietējā sadarbības partnera audzētajiem bioloģiskajiem griķiem, kas cenas ziņā spēj konkurēt ar bāzes piedāvājumu.
“Pareizais mehānisms, kā es to redzu, ir iepirkuma sadalīšana vairākās smalkās komponentēs, atsevišķi izdalot kartupeļus, gaļu, pienu vai maizi. Turklāt katrā grupā vajadzētu ļaut uzvarēt diviem vai trim piegādātājiem, lai mazais kooperatīvs “neaplaužas” pie nesamērīgām apjoma prasībām. Daudziem šķiet, ka bioloģiskā pārtika sadārdzinās skolas pusdienas, bet, ja parēķina, cik vienā porcijā maksā tas pats bioloģiskais kartupelis, starpība ir tikai pāris centu,” Agnese Arne-Štencele iezīmē risinājumu, kā publiskos iepirkumus padarīt pieejamus mazajiem ražotājiem.
Pašapkalpošanās automāti un pircēju paradumu maiņa
Ideju par vēl vienu netradicionālu tirdzniecības kanālu Agnese kopā ar kolēģi Anetu noskatīja pieredzes braucienā Austrijā, kur pie vietējo ražotāju veikala darbojas pašapkalpošanās tirdzniecības automāti. Tā kā abām valdes loceklēm projektu rakstīšana ir ikdienas darbs, līdz ar Eiropas Savienības īso piegādes ķēžu atbalsta programmas izsludināšanu ideja ātri pārtapa projektā. Būtiskākais priekšnoteikums bija atrast piegādātāju Latvijā, kas iekārtas spēj arī tehniski apkalpot, tāpēc tika izvēlēts uzņēmums “Vendings.lv”, nevis lētāki bezservisa analogi no Ķīnas.
Saskaņā ar projekta grafiku kooperatīvs ir iegādājies trīs tirdzniecības automātus ar ledusskapja režīmu, kuros var ievietot tikai atdzesētus produktus. Viens automāts jau gadu darbojas Saldū pie lielveikala “Maxima”, otrs no tirdzniecības centra “Spice” pārcelts uz Zemkopības ministrijas ēku Rīgā, bet trešais kopš maija uzstādīts tirdzniecības centrā “Domina”. Kā atzīst kooperatīva vadītāja, tikt līdz labām tirdzniecības vietām bez iepazīšanās ir ārkārtīgi grūti – daudzu lielveikalu un degvielas uzpildes staciju tīklu e-pasti paliek bez atbildes, un arī pašreizējās Rīgas lokācijas vēl tiek vērtētas pēc to spējas nosegt nomas izdevumus.
Automāti tiek uzpildīti reizi nedēļā, apvienojot to ar citām piegādēm Rīgā. Katrā vietā izveidojušies savi specifiski pirkšanas paradumi – galvaspilsētā pircēji novērtē aitas piena jogurtu, airānu un kūpinātas desas, bet Saldū negaidīti populārs ir čagas uzlējums, ko īpaši iecienījuši pircēji no kaimiņvalsts Lietuvas. Nemainīgi populāras ir māju olas, bet īsts dižpārdoklis – liofilizēta medus kūka. Ierīce aprīkota ar liftu, tāpēc nav jāsatraucas, ka produkti varētu saplīst vai deformēties. Tā kā daudziem joprojām ir psiholoģiska barjera pieiet pie automāta vai nepatīk tas, ka norēķināties var tikai ar bankas karti, projekta ietvaros piesaistīta mārketinga aģentūra un uz aparātu ekrāniem tiek demonstrēti video par produktu tapšanu un iegādi. Agnese Arne-Štencele uzsver: “Mārketings šajā procesā ir ļoti svarīgs solis. Tu nevari vienkārši nopirkt labu aparātu, salikt tajā kvalitatīvus produktus un cerēt, ka viss notiks pats no sevis. Ir nepārtraukti jāstrādā, lai mainītu cilvēku iepirkšanās paradumus.”
Novērtējot Saldus kooperatīva paveikto, Rolands Feldmanis rezumē: “Tirdzniecības automāti ar vietējo ražotāju produktiem, tostarp Zemkopības ministrijas ēkā Rīgā, ir vienkāršs risinājums. Tas parāda principu “no lauka līdz galdam” kā strādājošu mehānismu, kurā ķēdes vidū stāv pašu ražotāju kooperatīvs un pievienotā vērtība paliek tiem, kas produktu radījuši. Skatoties uz “Provinces produktiem”, var teikt, ka Latvijas kooperācijas nākamais solis nav tikai lielo kooperatīvu augšana. Tas ir arī šādu reģionālu modeļu atkārtošana citos novados, un tam vajadzīgi cilvēki, kas gatavi uzņemties vadību. Saldū tāds cilvēks ir Agnese.”