„Iekāp manās kurpēs!”: kā Aleksandrs, pārvietojoties ratiņkrēslā, māca citiem redzēt pasauli no jauna
Dzīve ne vienmēr rit tā, kā esam iecerējuši, taču arī traģiski pavērsieni neatņem iespēju to dzīvot aizrautīgi, meklēt jaunus izaicinājumus un izbaudīt katru dienu.
Ogrēnietis Aleksandrs Lucenko ir cilvēks, kurš ne tikai pats pārvar šķēršļus, bet arī palīdz citiem labāk izprast cilvēku ratiņkrēslā ikdienu.
Braucot ratiņkrēslā
Ar Aleksandru iepazinos pagājušajā vasarā, un viņš aicināja izbraukt Ogrē pastaigā ratiņkrēslā – “iekāpt cita kurpēs”, lai īsti izjustu un saprastu, kā jūtas cilvēks, kuram ratiņi ir ikdienas nepieciešamība.
Aleksandra virsvadībā to paveicu un atklāti teikšu, ka nebija viegli. Ratiņi gāja šķībi – ne tur, kur vēlējos stūrēt. Ogrēnietis pirms tam pavaicāja, vai nav stresa, vai jūtos labi. Viss ir “ok”, un, izbraucot garo Ogres Brīvības ielu, mums ar Aleksandru raisījās interesanta saruna. Var teikt, sarunāties pat bija vieglāk. Iespēju izbraukt pastaigā Ogri un ne tikai viņš piedāvā visiem interesentiem.
Jau daudzus gadus Aleksandrs ir ratiņkrēslā: “Notika sadzīves negadījums, un drīz jau būs astoņpadsmit gadi, kopš man lauzta mugura. Lielāko daļu no savas apzinātās dzīves es pavadu ratiņkrēslā. Man bija 24 gadi, kad notika liktenīgais negadījums, tagad man ir 42 gadi. Sākumposms bija ļoti smags, bet es diezgan ātri no tā atgāju. Skatījos uz dažiem cilvēkiem, kuriem ir grūtāk nekā man.”
Izkļūt no apātijas
Pēc negadījuma tev vajadzēja gandrīz vai sākt dzīvi no sākuma. Vai bija gribasspēks un vēlme cīnīties?
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Sākumā nebija. Man bija apātija. Es dabūju izgulējumu un ilgu laiku pavadīju slimnīcā. Vajadzēja domāt, ko darīt tālāk. Uzreiz pēc slimnīcas iestājos SIVA (SIVA – Labklājības ministrijas pārziņā esoša Sociālās integrācijas valsts aģentūra Jūrmalā, kur cilvēki ar īpašām vajadzībām apgūst dažādas prasmes – “aut.”) un tur apguvu programmēšanu. Man ļoti patika mācības un vide, es tur arī dzīvoju. Programmēšana man vienmēr patikusi, un bija interesanti. Jau kopš bērnības mani ir interesējuši datori un visas ar tiem saistītās lietas. Es mēģināju iestāties Rīgas Valsts tehnikumā uz programmēšanu, bet iestājeksāmenos nedaudz pietrūka ballu. Pēc Jūrmalas SIVA mācību noslēguma atgriezos Ogrē.
Jau mācību laikā sāki piepalīdzēt vienā projektā, kurš saistīts ar Ogres sportu. Tā tev ir tuva tēma?
Mēs organizējām tautas futbola turnīru, un, tā kā pirms tam es tajā pats spēlēju, tad izveidoju mājaslapu, apkopoju rezultātus, veidoju statistiku un pārējās lietas. Tai laikā Ogres novadā bija arī florbols un citi sporta veidi. Es vairāk biju kā ziņu “agregators”. Risinājās amatieru līmeņa čempionāti, bet tajos darbojās tikai veselie cilvēki. Pirms smagā savas dzīves negadījuma biju spēlējis, un man bija interesanti, es arī mācījos un attīstījos kā programmētājs.
Kalnu paraslēpošana un adrenalīns
Tagad tavs sporta veids ir kalnu slēpošana. Vai ar slēpēm draudzējies jau bērnībā?
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Slēpošana man ir tuva jau kopš bērnības. Mums Ogrē ir Zilie kalni, un man no tiem patika laisties lejā ar slēpēm. Protams, man nebija profesionālās slēpes, bet parastās plastmasas. Taču ar to arī tolaik pietika, lai sajustu slēpošanas īpašo “garšu”. Ogres Zilie kalni arī ir augsti, apmēram deviņstāvu mājas augstumā. Mani aizrāva brīvības sajūta un ātrums – sapratu, ko nozīmē termins adrenalīns. Ja negāju uz kalnu kopā ar draugiem, tad devos turp viens pats. Kad ziemā laukā bija 20 grādu sals, mūs nelaida uz skolu. Es tad devos slēpot uz kalnu. Tā mana kalnu mīlestība arī sākās, bet kalnu paraslēpošanai pievērsos 2024. gadā, kad pamēģināju pirmo reizi slēpot Žagarkalnā.
Kad braucu ar mašīnu atpakaļ, man prāts bija pilnīgi tukšs un ķermenis patiešām priecājās par sajūtām. Te jāpiebilst, ka pirmajā reizē pašu nelaiž slēpot, bet visu pārvalda asistents. Varbūt es paraslēpošanas pirmajā reizē atcerējos bērnību.
Kas tevi pamudināja atsākt slēpošanu? Bija taču diezgan liels pārtraukums.
Zināju par tādu iespēju un vēlējos kalnu slēpošanu pamēģināt. Lietuvā atrodas tā saucamais ledusskapis, “Show Arena” Druskininkos, vienīgais slēgtais slēpošanas komplekss Baltijā, kas darbojas visu gadu. Es tur esmu piedalījies jau otrajā nometnē. Šis kalns ir apmēram divpadsmit stāvu mājas augstumā. Latvijā ir vēl viens kalnu paraslēpotājs, kurš nopietni ar šo lietu nodarbojas – Mārtiņš Oliņš. Mēs ar viņu tiksimies Itālijā, Bardonekijā (Itālijas kalnu pilsētiņa, slavens slēpošanas kūrorts ziemeļrietumos – “aut.”), kalnu slēpošanas nometnē, kas plānota decembra sākumā.
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Kādas tev ir sajūtas, braucot lejā no kalna? Tas noteikti nav tikai adrenalīns.
Protams, ka ir bail, bet tas ir pirms brauciena. Slēpojot lejā, tev nav laika baidīties, jo jāstūrē, jāmanevrē, jāskatās, kas notiek uz kalna, kā jāpagriež, kā kontrolēt ātrumu. Cilvēki ar vēl smagākām traumām piekopj šo sporta veidu. Piemēram, zinu, ka viens puisis no Norvēģijas arī brauc patstāvīgi, bet ar tādu traumu nav stipras rokas. Protams, ļoti svarīga ir tehnika.
Un ko jūti, kad ir finišs?
Tas ir atkarīgs no tā, kāds ir uzdevums. Tagad gribas virāžu, priekšā ir lielie mērķi, un vēlos jau attīstīties. Kad tu nobrauc un nenokrīti vai ir kādas sarežģītas situācijas un izdevās izbraukt pareizi, tad ir gandarījums un prieks par to, ka sanācis.
Kalnu slēpošana tomēr ir risks. Kā tu pārvari baiļu sajūtu?
Saprotu, ka tas ir risks. Pamazām sāku no maza kalniņa, līdz divpadsmitstāvīga kalna augstumam. Prāts it kā saka: tu to nevari izdarīt… bet tu to izdari un pēc tam pats sevi paslavē. Liela nozīme ir arī instruktoram, jo viņš redz progresu un – kad tu vari un spēj spert nākamo soli. Jā, un es pats arī redzu un jūtu, ka varu nobraukt no paša augstākā kalna. Nav tā, ka tu nezini, ko dari. Tu izbrauc lēnām mazu kalnu un pēc tam vari doties uz lielo kalnu. Tā ir pieredze. Protams, ka baiļu sajūta ir, taču tu zini, ka tev ir pieredze, un braucot tu zini, ko darīt. Decembrī pirmoreiz došos uz Itāliju slēpot. Man tagad ir tikai pieredze Latvijā un Lietuvā. Manuprāt, visi, kuri slēpo un ir uz kalna, patiešām bauda to visu. Daba, svaigs gaiss.
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Tagad man ir tas process, progress, es attīstos kā sportists. Visu laiku ir kaut kas jauns, joprojām visādas nianses, redzu, ka treneris dozēti dod man informāciju, un es viņam uzticos. Tas notiek vairākos līmeņos, tas nav tikai sports. Es mēģināju arī spēlēt tenisu ratiņkrēslā. Ļoti superīga spēle. Pat startēju vienās sacensībās, bet tomēr nolēmu, ka tas nav mans.
Iekāp manās kurpēs!
Kā tapa ideja Ogrē piedāvāt ikvienam cilvēkam iespēju izbraukāt un pieredzēt izjūtas, kādas ir, braucot ar ratiņkrēslu?
Doma radās, kad mani uzaicināja nedēļu piedalīties projektā “Erasmus plus”, kas notika Narvā Igaunijā. Bija noslēguma ballīte, es no ratiņkrēsla pārsēdos dīvānā, un man ratiņi bija līdzās. Viens vietējais čalis pienāca un vaicāja: “Vai varu pamēģināt pabraukt ar ratiņkrēslu?” Protams, kāpēc ne? Viņš aizbrauca, un man uzreiz sastājās rinda ar gribētājiem izbraukt. Domāju: vou, kāpēc viņi uzreiz neuzprasīja? Mēs nedēļu dzīvojām kopā, bet cilvēki kaut kā kautrējās. Tā man radās ideja, ka Ogrē varētu noorganizēt šāda veida pastaigu ar ratiņkrēslu. Pati ideja gan brieda diezgan ilgu laiku. Oficiāli šo projektu sauc “Twims.lv. Try walking in my shoes” – “Iekāp manās kurpēs”. Sākumā izbraukāja visi mani paziņas, kurus uzaicināju, pārsvarā ogrēnieši. Manuprāt, bija labi. Es kā seriālos teikšu: šim ratiņu projektam rit trešā sezona.
Kāda kopumā ir cilvēku interese?
Daļa atzīst, ka šāds projekts ir vajadzīgs, un Ogres novada pašvaldība mani atbalsta. Taču ir arī māņticīgi cilvēki, un es saskaros arī ar atteikumiem. Daži domā, ka ar pašiem pēc tam kaut kas slikts var atgadīties. Kopumā mūsu sabiedrība ir forša un ļoti atbalstoša, bet ir arī tādi, kuri vēlas cilvēkus ar īpašām vajadzībām pastumt malā – lai dzīvo savu dzīvi. Es gan reti esmu izjutis negatīvu attieksmi. Piedāvāju izbraukt pastaigā un skatos, vai cilvēks to vēlas vai nevēlas. Saprotu, ka šis mans projekts ir provokācija, kas provocē cilvēkus uz kaut ko nebijušu un iepriekš nezināmu.
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Vai bijuši arī atteikumi?
Te ir nianse. Piemēram, cilvēkam piedāvā, viņš pat ir ar mieru, un es saku: pabraukāsim tavā vidē! Bet man atbild, ka varot satikt paziņas, un tad labāk atbrauc uz Ogri. Es saprotu visas tās neērtības pakāpes un sekoju, kā cilvēks jūtas, kur mēs braucam, kādu maršrutu izvēlēties.
Bija arī atteikumi, bet es to uztveru normāli. Kad pārdomāju par šo projektu, es saprotu: jāpasargā tas cilvēks, lai mācētu pastaigu izveidot tādu, lai cilvēkam nenodarītu pāri, jo šī pieredze tāda īpatnēja. Nevajag viņu sarūgtināt.
Ko cilvēki tev saka, kad “pastaigājušies” ratiņkrēslā?
Ir dažādas domas. Kad pusaudži izbrauc, viņi atzīst, ka nav nemaz tik grūti. Vienam viegli, citam grūti… aizbraucam piecus kilometrus uz vienu un tikpat uz otru pusi, citi pamana, ka cilvēki redz viņus ratiņkrēslā. Ļoti dažādas reakcijas, bet parasti cilvēki to novērtē. Tie, kuriem ir saskarsme ar šādām lietām, pamana kaut kādas mazas nianses, un tad es visbiežāk dzirdu frāzi: es pat nebiju aizdomājies! Nevajag arī aizdomāties, jo cilvēkiem ir tik daudz par ko domāt. Ar ratiņkrēslu ir tāpat kā sportā: tiklīdz iemācies, vairs nav tik lielas piepūles. Taču es neteiktu, ka vadot jābūt ļoti spēcīgām rokām. Es projektu turpināšu, man pašam patīk un ir gandarījuma sajūta. Piemēram, mans bērnības draugs izbrauca un atzina, ka tagad pēc brauciena viņam ar mani ir vienkāršāk sarunāties. Izbrauca mamma, kuras meita sirgst ar cerebrālo bērnu trieku. Mamma iesēdās ratiņkrēslā un pabrauca kopā ar savu atvasi. Sapratu, ka bērnam tas bija ļoti vērtīgi, ka mamma izbrauca un saprata savu meitu pēc tam vairāk.
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Bieži ir tā, ka cilvēki ratiņkrēslos sēž tikai mājās savās četrās sienās.
Jā. Slimība, vide… Jau mācoties SIVA, pamanīju, ka cilvēki dalās divās grupās: tie, kuri strauji iet uz priekšu, pārvarot grūtības, un tie, kuri ir nenopietni, vairāk mīl “tusēt”. Tiklīdz beigām tuvojas mācības, viņi saprot: tagad būs jābrauc mājās, bet es īsti tā kā neizmācījos, neapguvu vajadzīgo. Tiem, kuri iet uz priekšu, uzreiz ir citādāka nostāja. Jo iespēju ir daudz. Man, jau mācoties pirmajā kursā, piedāvāja darbu, bet otrajā kursā es ieguvu autovadītāja tiesības, kuras tur bez maksas var dabūt un viss notiek.
Visas dienas piepildītas
Kā rit tava ikdiena?
Nodarbojos ar programmēšanu, bet tagad vairāk darbojos šai sociālajā projektā. Mēs attīstām sociālo uzņēmumu – pakalpojumus senioriem ikdienā, tur es darbojos kā programmētājs, un darba ir patiešām daudz. Mans brīvais laiks vispirms pieder kalnu slēpošanai. Nedēļā man ir pieci treniņi fiziskajai sagatavotībai – spēka treniņi, kardiotreniņš, skriešanas un intervāla treniņš, kas ir – paskrien ātrāk un tad lēnāk. Tas viss notiek, lai sagatavotos kalnu slēpošanai. Vakaros man patīk pastaigāties pa Ogri, patīk skatīties futbolu, “piesekoju” līdzi futbola klubam “Barcelona”, patīk datorspēles. Patīk parunāties ar cilvēkiem. Treniņos es daudz kustos, bet dažreiz man pietrūkst kustības kā tādas. Es arī ar mašīnu braucu pa visu Latviju. Piedāvāju cilvēkiem šīs “ratiņpastaigas” arī ārpus Ogres. Bet šobrīd ļoti daudz laika paņem darbs.
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Kopumā cilvēku attieksme ir laba. Es teiktu, ka man pat ir vieglāk, jo zinu, ka cilvēki ir labi. Pret mani cilvēki ļoti labi izturas. Pārsvarā ir laipni un izpalīdzīgi, taču ir tāds “zelta” likums: ja cilvēks ar īpašām vajadzībām nelūdz palīdzību, nevajag palīdzēt. Dzīve notiek, un man ir interesanti.