Valsts ieņēmumu dienesta mobilajā lietotnē radušās tehniskas problēmas
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mobilās lietotnes "Mans VID" sadaļā "Attaisnoto izdevumu dokumenti" ir konstatētas tehniskas problēmas, kas apgrūtina jaunu attaisnoto izdevumu dokumentu jeb čeku pievienošanu.
VID paziņojis, ka dienesta speciālisti strādā pie problēmu novēršanas. VID atvainojas par sagādātajām neērtībām un aicina dokumentus pievienot atkārtoti vēlāk.
Jauns.lv jau vēstīja, ka plašie "Microsoft" pakalpojumu darbības traucējumi radījuši problēmas lietotājiem visā pasaulē. Tas negatīvi ietekmējis arī Latvijas valsts iestāžu darbu, daudzi nevarēja piekļūt e-pastiem, nosūtīt ziņojumus. Traucējumi skāra arī saziņas platformu "Teams", mākslīgā intelekta asistentu "Copilot" un citus "Microsoft 365" pakalpojumus. Arī piektdienas rītā problēmas vēl nav novērstas. Problēmas skārušas ne tikai privātpersonas, bet arī uzņēmumus un valsts iestādes.
"Microsoft" skaidroja, ka problēmas saistītas ar uzņēmuma serveru darbību. Daļa serveru pārstāja reaģēt, tādēļ pārējā infrastruktūra tika pārslogota. Uzņēmums mēģināja atjaunot sistēmu darbību, pārstartējot serverus un novirzot datu plūsmu pa citiem ceļiem, taču vismaz sākotnēji šie mēģinājumi bijuši nesekmīgi.
Uzņēmums arī uzsvēra, ka nav konstatētas pazīmes, kas liecinātu par kiberuzbrukumu vai citu ļaunprātīgu darbību. Piektdienas rītā "Microsoft" publiskajā pakalpojumu statusa lapā produkti jau bija norādīti kā darbspējīgi, taču realitātē daudzi lietotāji joprojām saskaras ar problēmām.