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VIDEO: Rēzeknes 3. pamatskolā aizdegas signalizācijas ierīce; no ēkas evakuējas 300 cilvēki
Piektdien Rēzeknes 3. pamatskolā noticis incidents, kura dēļ no ēkas evakuējušies 300 cilvēki. Skolas pirmajā stāvā aizdedzies apsardzes signalizācijas sistēmas signāla devējs, taču degšana likvidēta vēl pirms ugunsdzēsēju ierašanās.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) informē, ka izsaukums uz 18. novembra ielu Rēzeknē saņemts plkst. 10.56. Trīsstāvu ēkas pirmajā stāvā dega apsardzes sistēmas signāla devējs. Lai gan degšanas platība bija pavisam neliela – tikai 0,03 kvadrātmetri –, bija nepieciešama evakuācija.
Līdz ugunsdzēsēju ierašanās brīdim degšana jau bija likvidēta, tādēļ glābējiem nebija nepieciešams dzēst liesmas. VUGD darbinieki darbu notikuma vietā pabeidza plkst. 12.30.
Par notikušo ziņots arī sociālajos tīklos, kur izplatīts video ar norādi, ka incidents noticis Rēzeknes 3. pamatskolā.