Ko nozīmē ASV vidustermiņa vēlēšanu iznākums: vai Tramps ārpolitikā kļūs vēl avantūriskāks?
Demokrātu uzvara ASV vidustermiņa vēlēšanās dod Eiropai tādu Kongresu, kādu tā vēlējās redzēt, bet arī tādu ASV prezidentu, kurš neizbēgami turpinās vēl haotiskāku liekulības politiku. Centrāleiropai un Austrumeiropai tas nākotnē rada gan riskus, gan iespējas.
ASV iekšpolitikai ir būtiska ietekme uz Eiropu, it īpaši uz Centrāleiropas demokrātisko un ekonomisko drošību. Pirmkārt, mūs saista demokrātiskā politiskā kultūra, un galvenajām idejām un ideoloģijām ir milzīga ietekme abos virzienos, kaut arī asimetriska. Otrkārt, ASV diktē noteikumus pasaules lielāko karu jautājumos, un Eiropa vēlas atrasties pie sarunu galda par jebkādiem miera līgumiem, ja vien tādi vispār tiktu noslēgti. Visbeidzot, ASV ekonomiskā politika militārajā rūpniecībā, enerģētikas un derīgo izrakteņu tirgū, kā arī digitālajā, zinātnes un tehnoloģiju nozarē joprojām ir galvenais atskaites punkts Eiropas un globālajiem partneriem, kad tie izstrādā vai vienkārši atdarina savas stratēģijas.
Kongresa vara būs jāpārbauda kaujā pret pārmērīgajām prezidenta pilnvarām. Tas būs aizraujošs izaicinājums. Eiropa tikmēr cenšas izdomāt, kā sagatavoties jaunajai nodaļai transatlantisko attiecību vēsturē. Sagaidāma cīņa par varu arī attiecībā uz to, kā nākotnē tiks veidotas transatlantiskās attiecības.
Vājāks trampisms un haotiskāka liekulība
Pirms ASV vidustermiņa vēlēšanām pastāvēja neliels iespēju logs, lai virzītu Eiropas drošības darba kārtības galveno jautājumu, proti, atbalstu Ukrainai. Tāpēc Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu labākā izvēle savu interešu īstenošanai bija apvienot spēkus ar līdzīgi domājošiem ASV likumdevējiem.
ASV prezidenta Donalda Trampa tēls ir bijis spēcīgs simbols viņa politiskajiem sabiedrotajiem mūsu reģionā. Šis modelis neparedz tikai atdarināšanu vien - tas ir ļāvis Centrāleiropas un Austrumeiropas politiķiem aizņemties MAGA kustības valodu, atpazīstamību un tās stila autoritāti, vienlaikus to visu pielāgojot vietējiem politiskajiem apstākļiem. Tagad šī saistība var kļūt par apgrūtinājumu. Partijas un politiķi, kas ir cieši saistījuši sevi ar Trampu, var saskarties ar negatīvu reakciju, ja vēlētāji vērsīsies pret viņa politiku vai apšaubīs šādas alianses vērtību. Šis signāls mūsu reģionu jau ir sasniedzis, kad Viktors Orbāns zaudēja varu Ungārijas aprīļa vēlēšanās un Aleksandrs Vučičs atzina sakāvi Serbijas pirmstermiņa parlamenta vēlēšanās 25. oktobrī.
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"Politiskā līmenī ir skaidrs, ka esam sasnieguši MAGA maksimumu, kas, turklāt vēl sakrītot ar Orbāna un Vučiča krišanu, ir laba ziņa liberālajai demokrātijai," saka "Visegrad Insight" stipendiāts Ivans Lāslo Naģs.
Maz ticams, ka šis process ar Orbāna un Vučiča krišanu beigsies.
Otrā termiņa prezidents, kurš zaudē kontroli pār Kongresu, vairs nevar cerēt pieņemt vēsturiskus iekšzemes likumus, tāpēc uz savas politikas mantojumu vērstie ietekmi zaudējušie prezidenti mēdz vairāk skatīties uz ārpolitiku, kurā viņus vismazāk ierobežo iekšzemes šķēršļi. Taču Tramps jau tā savos ārvalstu piedzīvojumos ir bijis hiperaktīvs un pārmērīgi izmantojis savas pilnvaras neatkarīgi no toreizējā republikāņu vairākuma Kongresā.
Pēc pazīstamā ukraiņu žurnālista un "Visegrad Insight" stipendiāta Vitālija Portņikova domām, demokrātu uzvara var mainīt pašu pieeju palīdzības sniegšanai Ukrainai, kā arī spiediena līmeni uz Krieviju - radīt pārmaiņas, ar kurām Trampa administrācijai būs jārēķinās. "Faktiski likumu Ukrainas atbalstam, kas jau ir pieņemts Pārstāvju palātā, varētu apstiprināt arī Senāts, un nekādā ziņā nav garantēts, ka prezidents izmantos savas veto tiesības," uzskata Portņikovs.
Vai Tramps atkal metīsies ārlietās vai, pretēji gaidītajam, vairāk pievērsīsies iekšpolitikai? Stingrā ICE darbības un kara pret Irānu atbalstītāja Stīvena Millera nominēšana par jauno Baltā nama personāla vadītāju patiesībā varētu liecināt, ka abi virzieni ir iespējami vienlaikus. Saskaroties ar demokrātu vairākumu abās palātās, iespējamu impīčmentu un viņa ģimenes biznesu izmeklēšanu, Tramps, visticamāk, atradīs jaunus politiskus kaujas laukus ar mērķi maldināt un novērst uzmanību, lai vienmēr atrastos notikumiem soli priekšā. Tā ir galvenā haotiskas liekulības iezīme, ko kā savu ārpolitikas un iekšpolitikas stilu praktizē patrimoniālie līderi - šis stils tieši balstās uz personiskajām saitēm un personīgo lojalitāti.
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"Pastāv divi vidējā termiņa riski - ka Tramps kļūs gatavāks piedzīvojumiem vai ka viņš kļūs korumpētāks," brīdina "Visegrad Insight" stipendiāts un vecākais politikas analītiķis Lietuvas valdības Stratēģiskās analīzes centrā Justins Mikuss.
Paralīze mājās uz atbalstu demokrātijai liek gaidīt līdz 2029. gadam
Nevar izslēgt, ka ASV prezidenta administrācija jaunu ārvalstu piedzīvojumu vietā varētu drīzāk iestrēgt iekšlietās. Šāda scenārija pazīmes ir jau vērojamas. 4. novembrī ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss pārtrauca aizstāvēt Trampu Irānas kara jautājumā un vainoja šo karu republikāņu sakāvē vēlēšanās.
Tomēr turpmāka pagriešanās ASV izolacionisma virzienā mūsu reģionam kaitētu vēl vairāk. ASV izolacionisms grauj transatlantismu un rada vakuumu, ko aizpildītu Eiropas suverenitātes piekritēji. Tāpēc galvenais jautājums mūsdienu mērenajiem ir par to, vai koncentrēties uz emocijām vai fundamentāliem jautājumiem, brīdina Bukarestes Nacionālās Politikas studiju un valsts pārvaldes universitātes Komunikācijas un sabiedrisko attiecību koledžas dekāne, "Visegrad Insight" stipendiāte Alina Bargoanu.
Iespējamās politiskās retorikas izmaiņas nevajadzētu jaukt ar izmaiņām stratēģiskajā realitātē.
Demokrātiskā drošība un pilsoniskā sabiedrība
ASV valdības atbalsta pārtraukšana demokrātijas attīstībai kopš 2025. gada ir nopietni kaitējusi pilsoniskajai sabiedrībai mūsu reģionā, īpaši negatīvs efekts bija USAID Centrāleiropas programmu pēkšņajai pārtraukšanai. Daļu no šī kaitējuma neitralizēt var būt grūti vai neiespējami. Tomēr Trampa Kongresa sabiedroto mēģinājumi ar likumu likvidēt USAID ir cietuši neveiksmi. Tāpēc šī aģentūra vismaz uz papīra joprojām pastāv un principā varētu tikt ar izpildrīkojumu atdzīvināta. Tikmēr Kongresa finansētā neatkarīgā organizācija Nacionālais demokrātijas fonds (NED) sniedz vismaz daļēju atbalsta turpināšanas iespēju. Kongress iepriekš ir jau palielinājis NED finansējumu, piešķirot līdzekļus Centrāleiropai un Austrumeiropai, taču nav skaidrs, vai šāda prakse tiks atkārtota.
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Reģiona pilsoniskajai sabiedrībai amerikāņu atbalsta atjaunošana demokrātijas stiprināšanai labākajā gadījumā ir gaidāma 2029. gadā. Līdz tam laikam šī vakuuma aizpildīšana gulstas uz Eiropas Savienības (ES) pleciem, tāpēc 2028.-2034. gada ES budžetā būtu nepieciešams ievērojami palielināt programmu "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības". Eiropas valdības varētu arī ieņemt stingrāku nostāju pret tehnoloģiju uzņēmumu iespējamiem pārkāpumiem, piemēram, digitālajā reklāmā vai neautentiska satura izplatīšanā un veicināšanā. Stingrākas pārbaudes varētu ietekmēt pašreizējo sadarbību ar šiem uzņēmumiem un to plānus reģionā, tostarp paplašinātajā militāro tehnoloģiju nozarē.
Kas varētu notikt ar MAGA kustības globālo spārnu?
Vai MAGA noriets ietekmēs vēlētāju dinamiku mūsu reģionā? Trampa un viņa sabiedroto politiskā ietekme ārzemēs tagad varētu saskarties ar daudz kritiskāku uzmanību dzimtenē. Kongress varētu izmeklēt, vai federālie līdzekļi, valdības resursi vai ar administrāciju saistītas personas ir izmantotas, lai ietekmētu vēlēšanas sabiedroto valstīs. Demokrātiem būs kontrole pār Pārstāvju palātas uzraudzības dienestu, kas ir šīs iestādes galvenā izmeklēšanas struktūrvienība, kā arī pār Pārstāvju palātas Ārlietu komiteju. Visticamākie izmeklēšanas mērķi ir Valsts departamenta dotācijas pilsoniskās sabiedrības grupām, kas strādā pie konservatīvo interešu veicināšanas mūsu reģionā, un tās pārvalda Demokrātijas, cilvēktiesību un nodarbinātības birojs. Joprojām nav skaidrs, vai šādas izmeklēšanas notiks un kas tajās atklāsies, tomēr šāda iespēja Centrāleiropas politikā kļūst aktuāla. Īpaši tiem politiķiem, kuri sevi pozicionē kā "trampistus".
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Viena no šādām personām ir Polijas prezidents Karols Navrockis. Viņš nesen bija iesaistīts politiskajā krīzē un protestos pret Konstitucionālo tribunālu, kas ir nopietni satraukts par viņa plāniem izsludināt pirmstermiņa vēlēšanas. Daži demonstranti izmantoja ar MAGA un Trampu saistītus simbolus un saukļus (piemēram, "MAGA/Tramps Eiropā. Lai dzīvo taisnīgums!").
Čehijā premjera Andreja Babiša partija ANO zaudēja reģionālajās vēlēšanās, un protesti pret viņa valdību intensificējas jau mēnešiem ilgi. Čehijā pie varas ir viena no visvairāk MAGA atbalstošākajām valdībām Eiropā, taču, kā norāda "Visegrad Insight" redaktors Albins Sibera, "joprojām pastāv šaubas, vai MAGA fiasko ASV vidustermiņa vēlēšanās kaut kādā veidā ietekmēs valdības politiku".
Arī Slovākijas premjerministrs Roberts Fico nevairās no populistiska nacionālisma - viņš pērn pat ASV piedalījās ietekmīgajā konservatīvo aktīvistu un politiķu konferencē CPAC -, vienlaikus saglabājot ciešas attiecības ar Krieviju, kas viņam nekādi nav traucējis būt trampistam. Tomēr Fico valdošais vairākums ir sabrucis, un viņš ir izsludinājis pirmstermiņa vēlēšanas jau 2027. gada janvārī. Līdz ar to vēl nav zināms, vai un kā MAGA noriets varētu veicināt Fico krišanu Slovākijā.
Tikmēr Rumānijā aizvien populārāks kļūst Džordžs Simions no MAGA iedvesmotās Rumāņu Savienības alianses (AUR). Lai gan 20. oktobrī pēc valsts vēsturē ilgākā politiskā strupceļa tika apstiprināta Lukas Nikulesku vadītā mazākuma valdība, AUR, kas boikotēja balsojumu par valdības apstiprināšanu, aptaujās iegūst 35-40% balsu, kas ir aptuveni divreiz vairāk nekā 2024. gadā.
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Ukrainas atbalstītāji kontrolēs darba kārtību, Tramps - iznākumu
Demokrāti uzvarēja, uzsverot pieejamību, un ir signalizējuši, ka tā ir viņu galvenā prioritāte, tādējādi Ukraina konkurē ar jau pārblīvētu iekšpolitisko darba kārtību. Tramps tomēr joprojām patur savas veto tiesības, kā arī savu teikšanu par to, cik ātri apstiprinātā palīdzība faktiski nonāks Ukrainā, tāpat arī vadošo lomu attiecībās ar Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm un NATO sabiedrotajiem. "Lai gan jaunais Demokrātu vadītais Kongress varētu mēģināt izstrādāt likumprojektus par sankcijām pret Krieviju un palīdzību Ukrainai, jebkuriem šādiem likumprojektiem būtu nepieciešams pret veto drošs vairākums vai prezidenta Trampa paraksts," norāda "Visegrad Insight" jaunākais līdzstrādnieks Lukašs Braients.
Nav pamata gaidīt straujas ASV politikas izmaiņas attiecībā uz Krieviju. Tramps joprojām attiecības ar Maskavu vērtē prioritāri, un Kongresam varētu būt ierobežotas iespējas mainīt šo kursu. Pat ja tā, Kongresa opozīcija varētu iegūt morālu atbalstu un radīt impulsu praktiskam spiedienam uz prezidenta administrāciju. Ukrainai svarīgi būs arī lēmumi par ASV militāro izvietojumu Eiropā, tostarp iespēja pārvietot ASV bāzi uz Poliju. Plānotā bāze Polijā "Raytheon PAC-3 Patriot" raķešu apkalpošanai laika gaitā varētu palīdzēt uzturēt Ukrainai svarīgas piegādes.
Ukrainas Nacionālā stratēģisko pētījumu institūta Ārpolitikas centra vecākais konsultants, "Visegrad Insight" stipendiāts Ivans Uss ir pārliecināts, ka "Centrāleiropas un Austrumeiropas galvaspilsētām reālistiskākās ir cerības uz stabilāku ASV atbalsta bāzes līmeni, nevis atgriešanos pie 2022.-2024. gada līmeņa, tāpēc Eiropai joprojām būs jānes liela daļa nastas".
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Polijas pastāvīgā ASV karabāze ir atkarīga no nemieru pārņemtā Pentagona
Joprojām nav skaidrs, kā Demokrātu kontrolētais Kongress ietekmēs ASV saistības nodrošināt NATO austrumu flangu. "Polijai galvenais jautājums ir par ASV karaspēka turpmāku izvietošanu," uzskata "Visegrad Insight" pētniece un bijusī Eiropas Komisijas pārstāvniecības Polijā direktore Marzenna Guza-Vetere.
Pats Pentagons nenoteiktību palielina vēl vairāk. "Paredzamais aizsardzības ministra Pīta Hegseta impīčmenta process un iespējamie strīdi par viņa pēcteča nominēšanu uzsvērtu nenoteiktību arī saistībā ar ASV militāro un aizsardzības iesaisti Eiropā un NATO, kas neveicinātu Centrāleiropas un Austrumeiropas reģiona stabilitāti," saka Čehijas ekonomikas laikraksta "Hospodářské noviny" galvenais analītiķis un "Visegrad Insight" stipendiāts Martins Els.
Republikāņu pārstāvis Tomass Masijs septembrī iesniedza Hegseta impīčmenta pieteikumu, un demokrāti sola šo lietu enerģiski virzīt, tiklīdz viņi pārņems Pārstāvju palātu.
Tāpat jebkāda eskalācija, kurā iesaistīta Irāna, varētu būtiski ietekmēt enerģijas tirgus un plašāku Eiropas ekonomiku. Radītais spiediens pārbaudītu Eiropas spēju risināt krīzi Tuvajos Austrumos, vienlaikus saglabājot atbalstu Ukrainai. Šie jautājumi ir saistīti. Enerģijas izmaksu pieaugums vai nestabilitātes atjaunošanās varētu ietekmēt valdību iekšpolitikas prioritātes un to spēju pildīt saistības ārvalstīs.
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Globālā perspektīva
ASV administrācija varētu arī īstenot negaidītas iniciatīvas ārpus Centrāleiropas un Austrumeiropas reģiona. Tā varētu uzskatīt Kubu un, iespējams, arī Venecuēlu par izdevību virzīt uzstājīgāku politiku Rietumu puslodē. Valsts sekretāra Marko Rubio apņemšanās veicināt politiskās pārmaiņas Kubā, kā arī Trampa interese par iniciatīvām, kas demonstrētu līderību, varētu novērst uzmanību un resursus no Eiropas.
Tāpēc Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu valdībām vajadzētu neļaut uzskatīt reģionālo drošību par atsevišķu jautājumu. Ukraina jau ir atzinusi nepieciešamību pēc plašākas diplomātiskas pieejas. Iespējams, visam mūsu reģionam kopumā būs jāiegulda lielāki pūliņi globālajās partnerattiecībās un koordinētā rīcībā.
Raksts tapis sadarbībā ar "Visegrad Insight".