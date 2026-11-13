"Microsoft" globālās problēmas ietekmējušas arī Latvijas valsts iestāžu darbu
Plašie "Microsoft" pakalpojumu darbības traucējumi radījuši problēmas lietotājiem visā pasaulē. Tas negatīvi ietekmējis arī Latvijas valsts iestāžu darbu.
Piemēram, Veselības ministrijas preses sekretāre Barbara Ālīte portālam Jauns.lv piektdien atzina, ka ir traucēta e-pastu darbība, tāpēc ministrijas pārstāvju komentāru sūtīja "WhatsApp" aplikācijā.
Tāpat piektdien ievērojami samazinājies dokumentu aprites apjoms Tiesību aktu portālā, liecina aģentūras LETA novērojumi. Kopš plkst. 7.30 portālā izmaiņas reģistrētas tikai 12 normatīvajos aktos.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars (AS) informēja, ka kritiski svarīgo valsts dienestu darbība un pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem nav būtiski ietekmēta.
"Microsoft" piedzīvo plašus darbības traucējumus
Portāls Jauns.lv jau ziņoja, ka ceturtdien plaši "Microsoft" pakalpojumu darbības traucējumi radīja problēmas lietotājiem visā pasaulē. Saistībā ar to daudzi nevarēja piekļūt e-pastiem, nosūtīt ziņojumus.
Traucējumi skāra arī saziņas platformu "Teams", mākslīgā intelekta asistentu "Copilot" un citus "Microsoft 365" pakalpojumus. Arī piektdienas rītā problēmas vēl nav novērstas. Problēmas skārušas ne tikai privātpersonas, bet arī uzņēmumus un valsts iestādes.
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Problēmas saista ar uzņēmuma serveru darbību
"Microsoft" skaidroja, ka problēmas saistītas ar uzņēmuma serveru darbību. Daļa serveru pārstāja reaģēt, tādēļ pārējā infrastruktūra tika pārslogota. Uzņēmums mēģināja atjaunot sistēmu darbību, pārstartējot serverus un novirzot datu plūsmu pa citiem ceļiem, taču vismaz sākotnēji šie mēģinājumi bijuši nesekmīgi.
Uzņēmums arī uzsvēra, ka nav konstatētas pazīmes, kas liecinātu par kiberuzbrukumu vai citu ļaunprātīgu darbību. Piektdienas rītā "Microsoft" publiskajā pakalpojumu statusa lapā produkti jau bija norādīti kā darbspējīgi, taču realitātē daudzi lietotāji joprojām saskaras ar problēmām.