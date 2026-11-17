VIDEO: neticams iepazīšanās stāsts - kā kubiete Reičela sāka dzīvi Latvijā
Kubiete Reičela Kantero Latvijā dzīvo jau vairāk nekā četrus gadus. Pirmais gads bija izaicinošs – vīrs bieži bija darbā, un latviešu valodas zināšanu trūkums viņai apgrūtināja saziņu ar šeit dzīvojošiem cilvēkiem, tādēļ ikdiena bija vienmuļa.
Bet tieši tas arī motivēja Reičelu apgūt latviešu valodu. Sākotnēji viņa regulāri apmeklēja nodarbības, bet tagad zināšanas nostiprina, ikdienā komunicējot gan ģimenes lokā, gan ar cilvēkiem publiskās vietās.
Kubietes Reičelas Kantero un latvieša Ronalda Kovača iepazīšanās stāsts atgādina romantiskas filmas scenāriju, ko dzīvē reti kad nākas redzēt, taču viņi ir pierādījums, ka pastāv mīlestība no pirmā acu skatiena un ka divi svešinieki ar pilnīgi atšķirīgu dzīvesveidu un kultūru var izveidot laimīgu ģimeni.
Ronalds nokļuva Kubā, kad palīdzēja pārdzīt jahtas un atpūtas kuģus no vietas ostas uz citu. “Mēs tur palikām dažas dienas. Gājām meklēt viesnīcu, kur atpūsties. Mans tēvocis bija iegājis vienā no tām un teica, ka man kaut kas ir jāredz. Neticēju, ka mani ar manu plašo dzīves un ceļošanas pieredzi kaut kas spēj pārsteigt, bet pārsteidza. Jāsaka gan godīgi, ka tieši uz to viesnīcu gājām, jo tur bija lētāks alus. Un, ieraugot Reičelu, sapratu, ka te ir jāiet līdz galam. Tā tiešām bija mīlestība no pirmā acu skatiena. Jūtu, gribu, daru…”
Reičelai pirmajā reizē šķitis, ka Ronalds melo, sakot, ka grib viņu apprecēt. Viņi satikās nākamajā dienā, un, pavadot laiku kopā, kubiete saprata, ka puiša nodomi patiešām ir nopietni. Ronaldam drīz bija jādodas prom, bet pusotru mēnesi, kamēr šķērsoja Atlantijas okeānu, katru dienu viņš telefonā rakstīja Reičelai ziņas, ko gan nosūtīt nevarēja. Tās visas Reičela saņēma tikai tad, kad viņš nokļuva ostā Spānijā. Bet, pat esot uz kuģa, reizi nedēļā ar satelīta telefonu viņš zvanīja, lai arī tas bija ļoti dārgi.
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Reičelai visi draugi teikuši, lai aizmirst šo spontāno satikšanos, ka nekas tur nebūs, tomēr viņa sirdī juta, ka tas ir pa īstam. Nepagāja ilgs laiks pēc atgriešanās Latvijā, kad Ronalds jau pirka lidmašīnas biļetes un lidoja atpakaļ uz Kubu. Tad gan viņi kopā pavadīja veselu mēnesi un vēlreiz pārliecinājās, ka viņu likteņi ir saistīti uz mūžu. Un Ronalds turēja pirmajā satikšanās dienā doto solījumu – Reičelu apprecēt. Tas gan notika ļoti spontāni, bez lielas ceremonijas un tradicionālās baltās kāzu kleitas.
“Kubā kārtot formalitātes un dokumentus ir sarežģīti un ilgi. Mēs vienkārši atpūtāmies un izklaidējāmies, kad vienu dienu man zvana juriste, ka viss gatavs. Tas bija kovida laiks. Tā mēs uzreiz apprecējāmies. Liecinieki bija divi mums pilnīgi sveši cilvēki, kurus vienkārši sastapām dzimtsarakstu nodaļā.”
Pārcelšanās uz Latviju Reičelai bija dzīvē pirmais ceļojums ārpus Kubas, jo ekonomiskā situācija tur ir krietni sliktāka nekā šeit, bieži nav pieejama elektrība, pārtika un pat ūdens. Ronalds atminas, ka vēl pirms dažiem gadiem, strādājot sešas dienas nedēļā, cilvēks varēja nopelnīt 20 eiro. “Viņiem ir sadraudzības valstis, kur drīkst braukt, bet tu nekādu biļeti nevari nopirkt. Uz Brazīliju drīkst lidot, bet tev vajag desmit mēnešus neēst un krāt biļetei, tāpēc arī viņi nekur netiek.”
Tā kā Reičela ir ekstraverts cilvēks, komunikācija viņai ir ļoti svarīga, un iegūtās latviešu valodas zināšanas ļauj ikdienā sazināties ar vīramāti – viņas jau kļuvušas par labākajām draudzenēm. “Es zinu, ka latviešiem tas var šķist mazliet traki, bet reizēm, ejot pa ielu, es varu pateikt “Čau!” garāmgājējam, jo man patīk runāt. Un tagad es arī to varu. Bet cilvēki ir ļoti laipni.”
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Kubā visu gadu ir karsts kā vasarā, un Reičelas sapnis bija pieskarties sniegam, ko izdevies piepildīt. Arī ziemas, ja vien nav ārkārtīgi aukstas, viņai patīk, taču pilnīgi citādi ir viņas mammai, kas šeit viesojās pirms diviem gadiem. “Mamma bija šeit mēnesi, kad dzima mūsu meita. Tas bija 1. novembris. Viņai sniegs ļoti nepatika, bet savā mūžā vismaz vienreiz viņa to piedzīvoja.”
Līdz ar meitas piedzimšanu Reičela vēl jo vairāk novērtē to, ka Latvijā jūtas droši. Ģimene bieži brīvdienās dodas baudīt klusumu un mieru pie dabas. Un kubiete arī saka atzinīgus vārdus par sabiedriskā transporta sistēmu un precizitāti, jo Kubā transporta sistēma esot ļoti slikta.
Kubā cilvēki ir ļoti atvērti un draudzīgi, un vislabākās ballītes ir tur, taču tagad Reičela apgūst arī latviešu tradicionālos svētkus, un īpaši tuvi viņai ir Jāņi. Viņa pat gribētu uzposties latviešu tautas tērpā ar vainagu, dziedāt un dejot ap ugunskuru.