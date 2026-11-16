Kā iedzīvotājiem sagatavoties gaidāmajiem taupības pasākumiem?
Pirms politiķi pieprasa taupības pasākumus no plašākas sabiedrības, vajadzētu padomāt par viņu pašu tēriņu samazinājumu. Rīgas Stradiņa universitātes lektors un politologs Romāns Gagunovs intervijā portālam Jauns.lv sacīja, ka Saeimas deputātu kompensāciju samazināšana būtu simbolisks, bet svarīgs solis. Viņš arī aicināja iedzīvotājus būt gataviem reformām, bet nekrist pesimismā.
Vaicāts par gaidāmajām reformām un samazinājumiem, viņš sacīja: “Iespējams, tas būs jūtams jau valsts budžeta kontekstā, apstiprinot nākamā gada valsts budžetu. Domāju, ka tur varētu parādīties pirmie [griezumi un samazinājumi]. Varbūt tās nebūs lielas reformas vai lielas griešanas, bet tur varētu parādīties kādi aspekti.
Deputātiem jārāda priekšzīme
Protams, gribētos redzēt arī priekšzīmi no paša parlamenta. Vai tās ir deputātu kompensācijas vai kopumā valsts pārvaldes izdevumi.” Svarīgi, ka parlamenta pārstāvji sper pirmos soļus savu tēriņu ierobežošanā, kaut arī šie soļi varbūt ir simboliski.
“Ja runājam par deputātu kompensācijām, tad tās nav milzīgas summas, kas varētu glābt caurumus valsts budžetā, bet tas būtu simbolisks solis pirms mēs prasām no plašākas sabiedrības taupības pasākumus un ieviešam pasākumus, lai piepildītu valsts budžetu ar papildu līdzekļiem.”
Šogad neprognozē kardinālus tēriņu samazinājumus
Gagunovs prognozēja, ka, visticamāk, pirmās reformas varētu tikt veiktas nākamgad, bet vērienīgāki taupības pasākumi varētu būt gaidāmi, apstiprinot 2028.gada valsts budžetu.
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“Domāju, ka šobrīd tie būs mazāki pasākumi, ko var īstenot īstermiņā,” viņš teica un norādīja, ka jau līdzšinējā valdība vasarā strādāja pie dažādiem pasākumiem, ko var īstenot valsts pārvaldē, piemēram, ministrijas un to padotības iestādes var dažādi ietaupīt naudu.
“Nedomāju, ka mēs jau šā gada beigās piedzīvosim kardinālus tēriņu samazinājumus, bet domāju, ka daudzās nozarēs samazinājums varētu būt jau šogad,” politologs lēsa un norādīja uz Valsts kontroles teikto, ka tā jau gadiem ir vērsusi uzmanību vairākām pozīcijām, kurās ir iespējams ietaupīt līdzekļus.
Pat ietaupīts miljons būtu svarīgs
“Gribētos redzēt, ka arī politiķi rāda priekšzīmi [ar savu tēriņu samazinājumu] pat tad, ja valsts budžetā ietaupījums būs miljons, kas uz kopējā budžeta fona ir ļoti simboliska summa. Bet, ja tas tiešām nāks no pašiem parlamentāriešiem, tad tas noteikti būs par labu.”
Aicina nebaidīties un nekrist pesimismā
Bet ko iedzīvotājiem vajadzētu darīt, domājot par drīzumā gaidāmajām reformām un tēriņu samazinājumu? “Pirmkārt, nevajadzētu raudzīties tik pesimistiski, kā mūs biedē.
Neesmu finansists un ekonomists, esmu politologs, bet iesaku to uztvert ar vēsu prātu un būt gataviem, ka vienas vai otras reformas būs.
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Iesaka neķerties klāt akūti smagām nozarēm
Jautājums, cik prātīgi un pārdomāti šie lēmumi no politiķu puses būs. Vai tie būs taupības pasākumi tiešām tajās pozīcijās un nozarēs, kur ir iespējams taupīt? Ļoti negribētu, ka tiek taupīts uz to nozaru rēķina, kuras jau šobrīd atrodas diezgan akūtā situācijā un kur finansējums trūkst. Tādu nozaru, jomu un profesiju mums ir daudz.
Šeit mēs varam raudzīties plaši. Piemēram, kultūras joma šobrīd nāk klajā ar paziņojumiem.” Tāpat jābūt uzmanīgiem ar iekšlietām, izglītību un zinātni. “Ir pozīcijas, kur, iespējams, finansējums akūti trūkst.”
Gagunovs norādīja, ka jaunajā Saeimā ir liela daļa deputātu ar augstāko izglītību, tostarp ekonomikā. “Augstākā izglītība pati par sevi vēl nenozīmē, ka šie politiķi pieņems kvalitatīvus lēmumus, bet viņu domāšana, iepriekšējā pieredze un izglītība varētu palīdzēt iedziļināties [valsts] budžeta jautājumos un saskatīt tās vietas, kur tiešām ir pamats taupīt.”
Daudzi dzīvo uz nabadzības sliekšņa
Tāpat kā ir jebkurā ģimenes budžetā, arī valsts budžetā ir pozīcijas, kur mēs katru mēnesi tērējam, bet bez kā mēs varētu mierīgi izdzīvot, jo tās nav saistītas ar primārām vajadzībām. Derīgāk būtu pārvirzīt finanses tām pozīcijām, kuras mums ir akūti svarīgas.
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“Kopumā zinām, ka mums gana liela daļa sabiedrības dzīvo uz nabadzības sliekšņa. Pie šiem apstākļiem, ja cilvēkam vakarā jādomā par to, vai es varēšu apmaksāt rēķinus un nopirkt pienu un maizi, mēs nevaram sagaidīt no šī cilvēka, ka viņš būs pilsoniski un politiski aktīvs, ka viņš dosies vēlēt, ka viņš iesaistīsies un stiprinās demokrātiju u.tml., jo viņam ir primārie izdzīvošanas jautājumi.
Valdībai priekšā daudz izaicinājumu
Domāju, ka mums ir daudz izaicinājumu, ar ko jaunajai valdībai būs jātiek galā. Vienlaikus ir lielais izaicinājums, kā sabalansēt tēriņus valsts drošībai, kas nenoliedzami ir vitāli svarīgi, ar sociālo aprūpi, veselības aprūpi, izglītību un šo pakalpojumu pieejamību.
Mēs bieži vien daudz runājam par ārējo drošību, mūsu robežām u.tml., kas ir svarīgi, bet vienlaikus mums ir jāraugās arī uz iekšējo drošību. Jo, tiklīdz sabiedrībā ekonomiskā situācija pasliktinās, tā arī rodas pamats veicināt neuzticību valsts institūcijām, polarizēt sabiedrību u.tml. Tas ir riska moments, kur ir jāpieiet gudri un jāsaprot, kur tiešām varam ietaupīt un kur ir nepieciešams pielikt klāt,” politologs teica.