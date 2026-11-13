Tie ir īsti Mārtiņdienas bērni! Lāčplēša dienas priekšvakarā robežsardzes saimi papildinājuši astoņi kucēni
Lāčplēša dienas priekšvakarā Valsts robežsardzes saime kļuvusi par astoņiem maziem ķepaiņiem kuplāka. 10. novembrī, Mārtiņdienā, Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centrā pasaulē nākuši astoņi Beļģijas aitu suņa kucēni.
Par māmiņu šai kuplajai saimei kļuvusi suņu meitene Džosija, kura laidusi pasaulē piecas kucītes un trīs suņukus. Visiem astoņiem mazuļiem vārdi tiks izraudzīti ar burtu "S".
Šobrīd kucēnu ikdiena paiet mammas aprūpē, augot un pieņemoties spēkā. Lai gan mazuļi vēl ir pavisam mazi, nākotnē viņiem varētu būt iespēja sekot citu dienesta suņu pēdās un palīdzēt robežsargiem viņu ikdienas darbā.
Valsts robežsardzes darbā dienesta suņiem ir būtiska loma. Tie palīdz atklāt nelikumīgus robežšķērsošanas gadījumus, meklēt cilvēkus un veikt citus svarīgus uzdevumus, kuros īpaši noder suņu izcilā oža un apmācībā iegūtās prasmes.
Jaunajiem ķepaiņiem priekšā vēl garš augšanas un mācību ceļš. Lai kļūtu par pilntiesīgiem dienesta suņiem, viņiem būs jāapgūst dažādas prasmes un jāiziet īpaša apmācība.