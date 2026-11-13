Jaunās valdības aprises kļūst arvien skaidrākas: "Apvienotais saraksts" un Nacionālā apvienība tuvojas vienošanās panākšanai
"Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālā apvienība (NA) ir tuvu vienošanās panākšanai par vairākiem jautājumiem, kas saistīti ar jaunās valdības veidošanu. To piektdien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem atklāja AS Saeimas frakcijas vadītājs Māris Kučinskis.
Tikšanās laikā ar prezidentu pārrunāta abu politisko spēku iespējamā sadarbība Saeimā, parlamenta darba organizēšana un turpmāk virzāmie likumprojekti. Viens no jautājumiem, par kuru partijām vēl jāvienojas, ir Ostu likums, kas jau ilgāku laiku raisījis politiskas diskusijas. Tāpat apspriests, kurus līdz šim sagatavotos likumprojektus jaunā valdība varētu turpināt virzīt.
Savukārt jautājums par Stambulas konvenciju pašlaik neesot prioritārs. "Šis stāsts neliekas tāda līmeņa jautājums, ir citi jautājumi. Tas nav primārais jautājums, lai pie tā atgrieztos," norādīja Kučinskis. Viņš arī uzsvēra, ka Valsts prezidents sarunas laikā nav izteicis ieteikumus par konkrētiem ministru amatu kandidātiem.
Vienlaikus Rinkēvičs esot uzsvēris, ka jaunajai valdībai nepieciešams stabils pamats, lai tā spētu pilnvērtīgi strādāt un īstenot iecerētās reformas. Jau vēstīts, ka valdības veidošanas sarunas vada vēlēšanās lielāko atbalstu guvušais AS, kas līdz šim visaktīvāk sadarbojies tieši ar NA. Latvijas Televīzija iepriekš ziņoja, ka AS aktīvas sarunas turpina tikai ar NA, savukārt "Jaunā vienotība" un "Progresīvie" uz nākamo sarunu kārtu nav aicināti.
AS un NA veidotajai koalīcijai Saeimā kopā būtu 51 balss, kas nodrošinātu minimālu parlamenta vairākumu. Atbalstu šādam valdības modelim solījis arī partijas "Latvija pirmajā vietā" līderis Ainārs Šlesers, kura vadītajam politiskajam spēkam Saeimā ir 17 deputātu mandāti.