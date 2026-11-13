Rēzeknē divi vīrieši īpaši nežēlīgi noslepkavojuši paziņu - viens no apsūdzētajiem jau iepriekš sodīts par slepkavību
Latgales rajona tiesai nodota krimināllieta par sevišķi cietsirdīgu slepkavību Rēzeknē. Divi vīrieši apsūdzēti par sava paziņas nonāvēšanu, viņam nodarot vismaz 39 sitienus, žņaudzot un sadurot vēderā, informē prokuratūra.
Traģiskais notikums risinājās šā gada 4. janvārī kādā dzīvoklī Rēzeknē, kur abi apsūdzētie kopā ar paziņu lietoja alkoholu. Starp vīriešiem izcēlās konflikts, kura iemeslu izmeklēšanā nav izdevies noskaidrot. Saskaņā ar apsūdzību abi vīrieši uzbruka savam paziņam.
Cietušajam tika izdarīti vismaz 39 sitieni pa galvu, vēderu un krūškurvi. Turklāt viens no apsūdzētajiem spēcīgi žņaudza vīrieti, bet otrs iedūra viņam vēderā. Prokuratūra uzsver, ka ar šādu rīcību apsūdzētie apzināti paildzināja cietušā ciešanas un nāves iestāšanos. Vīrietis no gūtajām traumām nomira notikuma vietā.
Abi apsūdzētie jau iepriekš sodīti par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem, turklāt viens no viņiem agrāk notiesāts par slepkavību, kas izdarīta personu grupā. Prokuratūra norāda, ka iepriekšējā sodāmība un nozieguma izdarīšana alkohola ietekmē ir vainu pastiprinoši apstākļi.
Neviens no apsūdzētajiem savu vainu neatzīst. Lietu turpmāk izskatīs Latgales rajona tiesa, un līdz notiesājoša sprieduma spēkā stāšanās brīdim abi vīrieši uzskatāmi par nevainīgiem.