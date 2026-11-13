Latvijas dzimšanas dienā Saeima pulcēsies uz svinīgo sēdi
Trešdien, 18. novembrī, kad Latvija svinēs neatkarības proklamēšanas 108. gadadienu, Saeima pulksten 12.00 sanāks uz svinīgo sēdi. Tajā uzrunu teiks Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns.
Uz svinīgo sēdi aicinātas valsts augstākās amatpersonas, bijušie Augstākās padomes deputāti un ārvalstu diplomāti. Sēdes norisei ikviens varēs sekot līdzi tiešraidē Saeimas tīmekļvietnē, parlamenta "Facebook" un "YouTube" kontos, kā arī Latvijas Televīzijā un Latvijas Radio.
Valsts svētku dienā Saeimas deputāti piedalīsies arī citos pasākumos. Pulksten 9.00 Rīgas Domā notiks ekumeniskais dievkalpojums, bet pulksten 10.30 pie Brīvības pieminekļa paredzēta svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija. Savukārt pulksten 13.30 11. novembra krastmalā sāksies Nacionālo bruņoto spēku militārā parāde.
Latvijas Republika tika proklamēta 1918. gada 18. novembrī. Atzīmējot valsts dibināšanas gadadienu, Saeima ik gadu pulcējas uz svinīgo sēdi, godinot Latvijas neatkarību un demokrātiskās vērtības.