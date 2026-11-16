VIDEO: mitruma dēļ, lauksaimnieki būs spiesti noskatīties, kā sapūst daļa labās ražas
Šogad kartupeļu raža ir ļoti laba, tomēr daļa paliks nenovākta un sapūs uz lauka, jo pārāk lielais mitrums apgrūtina iespējas kombainam piekļūt vagām, stāsta Latvijā lielākā kartupeļu audzētāja SIA “Tēraudiņi” kartupeļu agronome Aiga Kraukle.
Parasti septembra beigās raža jau ir novākta, bet šogad aktīvs darbs turpinājās vēl pat oktobra beigās.
Tiekoties kartupeļu laukos Alojas novadā, paveras bēdīga aina – daudzviet mitrums ir tik liels, ka kombains nav spējīgs izbraukt risas, tāpēc talkā nāk viens un reizēm pat divi traktori, lai palīdzētu tehnikai nokļūtu vagās, kuras ir sausākas. Agronome atminas –senāk teica, ka no desmit gadiem trīs ir mitri. Tagad līdz ar klimata pārmaiņām šī proporcija mainās. “Pēdējie divi gadi bija ļoti slapji, un šogad mitrums ir jau no vasaras vidus. Līdz ar to ir arī pastiprināta cīņa pret lakstu puvi, kur nevar atslābt ne mirkli. Diemžēl jau kopš augusta mēs mirkstam un mirkstam, un rezultātā to kartupeli novākt nevar.”
Aiga Kraukle ar skumjām skatās uz dubļos iestigušajiem kartupeļiem – tie tā arī paliks uz lauka. Apgrūtinātā ražas novākšana nozīmē arī papildu izmaksas – gan degviela, gan darbaspēks, gan tehnika –, lai arī kartupeļu šajā sezonā ir daudz un tie ir lieli. Tomēr skaidrs, ka vairāk nekā 200 hektāru lielos laukus ar “spārdekli” nenovākt.
“Ūdens, protams, ir vajadzīgs, lai kartupelis augtu, un, ja tie guļ mitrumā kādu brīdi, vēl nekas traks, taču, ja ir pārlieku slapjš, kā tas ir tagad, kartupelim parādās atvārsnītes. Kartupelis smok un cenšas pastiprināti elpot, un tad atveras poras, caur kurām iekļūst visas iespējamās infekcijas un baktērijas, līdz ar to ir lielāka iespēja, ka kartupelis sāks bojāties.”
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Arī otra laikapstākļu galējība – liels karstuma un sausuma periods, ko arīdzan piedzīvojām šogad, – nav vēlama. Lietus laikā saimniecība neko daudz izdarīt nevar, jo lietussargu pāri laukam neuzvilksi. Karstumā teorētiski varētu laukus laistīt, tomēr Aiga Kraukle skaidro, ka praktiski tas ir ļoti dārgs un sarežģīts process, it īpaši tik lielai saimniecībai kā “Tēraudiņi”, kur apkārtnē nav ūdenstilpes.
Tas, ko mūsdienās dara selekcionāri, – veido kartupeļu šķirnes, kas būtu mazāk jutīgas pret sausumu. Aiga Kraukle ir arī Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības valdes priekšsēdētāja, viņa regulāri apmeklē seminārus Eiropā. Runājot ar nozares biedriem citās valstīs, viņa secinājusi – mums galvenās bažas ir pārāk lielais mitrums, bet citviet Eiropā raža šogad vienkārši izkalta. Tiek lēsts, ka raža daudzviet būs par 30 % mazāka. Selekcijas darbs ir veids, kā mazināt ražas zudumus laikapstākļu dēļ, tomēr vajadzīgs laiks, lai arī praktiski testētu jaunās šķirnes konkrētajā augsnē un varētu veikt aplēses, kāda ražība ir gaidāma. Pret pārāk lielu mitrumu izturīgu šķirni radīt nav iespējams.
Kartupeļu audzēšanas nozarē katrs gads nes jaunus izaicinājumus. “Pērn, kad Eiropā likvidēja lauksaimniecības nozares lopkopībā, daudzi sāka stādīt kartupeļus. Un raža pērn bija tāda, kāda ilgi nebija redzēta, līdz ar to pagājušajā gadā Eiropā bija kartupeļu pārprodukcija, kas lika samazināt cenu. Tā cena bija tāda, ka viņi teju vai par velti veda pie mums, jo nebija jau, kur likt. Līdz ar to mums, vietējiem audzētājiem, kas investējuši milzīgi lielas summas uz vienu hektāru, situācija ir tāda – izaudzējuši esam, bet naudu par to kartupeli neredz,” stāsta Aiga Kraukle.
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Ja pašizmaksa jau vairākus gadus pēc kārtas nesedz izdevumus, daži savienības biedri jau izteikuši domu, ka, iespējams, kartupeļiem jāmet miers, jo ieguldījumi ir pārāk lieli un tie vienkārši noslīkst slapjajos laukos. Neraugoties uz šī gada izaicinājumiem, SIA “Tēraudiņi” gan vēl turas. “Ir skarbi, jā, bet nu pagaidām vēl nesakām ardievas kartupeļiem, jo skatāmies cerīgi, ka arī kartupeļu audzētāju dārziņā reiz ziedēs rozes.”