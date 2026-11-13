Godināti Latvijas izcilākie pedagogi un skolu komandas
Latvijas Universitātes (LU) Lielajā aulā svinīgi pasniegtas balvas “Latvijas Gada skolotājs 2026”, 13 nominācijās godinot izcilākos pedagogus un skolu komandas ...
FOTO: godināti Latvijas izcilākie pedagogi un skolu komandas
Latvijas Universitātes (LU) Lielajā aulā svinīgi pasniegtas balvas “Latvijas Gada skolotājs 2026”, 13 nominācijās godinot izcilākos pedagogus un skolu komandas no visas Latvijas.
Balvas svinīgās ceremonijas ierakstu 14. novembrī plkst. 22.00 varēs vērot ReTV.
Valsts prezidents Edgars Rinkevičs, atklājot svinīgo pasākumu, uzsvēra: “Šis ir arī mēnesis, kad mēs daudz vēlam labas lietas mūsu valstij, daudz runājam par to, ka mēs vēlamies redzēt mūsu Latviju drošu, attīstītu un labestīgu valsti. Tas nav iespējams bez jums – skolotājiem. Ja mēs vēlamies drošu valsti, ir svarīgi, ka tās pilsoņi ir gan stipri un veseli, gan ar labām zināšanām daudz un dažādos priekšmetos. (..) Bez jums valsts pastāvēt nevar.” Prezidents arī pasniedza balvu nominācijas “Vēstures skolotājs” laureātam.
Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone: “Skolotāja darbs ir ieguldījums Latvijas nākotnē – stiprā, izglītotā un pašapzinīgā nācijā. Tieši skolā bērni un jaunieši iegūst ne tikai zināšanas un prasmes, bet arī izpratni par savām saknēm, vērtībām un piederību Latvijai. Skolotājs ar savu piemēru, attieksmi un spēju iedvesmot palīdz izaugt cilvēkiem, kuri tic saviem spēkiem, apzinās savu atbildību un lepojas ar savu valsti. Valsts svētku laikā īpaši vēlos pateikties ikvienam skolotājam, jo, stiprinot savus skolēnus, jūs stiprināt arī Latviju un tās nākotni.”
Svinīgo ceremoniju vadīja aktieris Lauris Subatnieks. Par pasākuma muzikālo pusi rūpējās mūziķi Valters Pūce, Dainis Tenis un Jānis Aišpurs, aktieru trio – Gints Grāvelis, Gints Andžāns un Juris Vaivods, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas jauktais koris diriģenta Edgara Vītola vadībā un vokālā grupa “Latvian Voices”.
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“Pirms diviem gadiem mēs uzdrošinājāmies iedibināt jaunu tradīciju. Šodien varu teikt – tradīcija ir iesakņojusies,” uzrunā ceremonijas dalībniekiem sacīja LU rektors profesors Gundars Bērziņš. “Katrs balvai iesūtītais pieteikums ir stāsts. Stāsts, ko nav rakstījuši paši skolotāji, bet tie, kuri viņus redz katru dienu – skolēni, vecāki un kolēģi. Tie, kuriem nevar samelot. Lasot šos stāstus, atkal pārliecinājos: labs skolotājs māca ne tikai savu priekšmetu. Viņš māca uzdot jautājumus, iedrošina kļūdīties bez bailēm un neapstāties ceļā uz savu sapni.”
“Latvijas Gada skolotājs 2026” balvu nominācijā “Pirmsskolas skolotājs” saņēma Krāslavas novada pirmsskolas izglītības “Pīlādzītis” skolotāja Ilona Eisaka. “Pīlādzīša” audzēkņi uzskata, ka viņu skolotājai noteikti jāsaņem šī balva, jo “viņa iemācījusi lasīt, rakstīt, rēķināt, zināt drošības noteikumus un “viņa ir vislabākā… un skaista!””. Par Latvijas gada “Sākumizglītības skolotāju” kļuva Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskolas skolotāja Baiba Šingereja, kuras audzēkņi savukārt apliecina, ka “skolotāja katru rītu pasmaida un, ja kaut kas saiet greizi, allaž labprāt palīdz!”.
Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotājs Dmitrijs Jemeļjanovs kļuva par laureātu nominācijā “Dabaszinātņu skolotājs”. Kā vēsta ģimnāzijas skolēni – skolotāja Dmitrija stundās vienmēr ir draudzīga gaisotne, katrs brīvi var pārjautāt to, ko nesaprot, turklāt skolotājam piemītot izcila humora izjūta un spēja izskaidrot sarežģītus tematus. Savukārt nominācijā “Matemātikas skolotājs” balvu saņēma Limbažu vidusskolas skolotāja Māra Ieleja, kura pauž, ka matemātiku nevar iemācīties tikai no grāmatas – tā ir jāizmēģina, jāizpēta un reizēm pat jāizspēlē. Tieši tāpēc viņas stundās skolēni ne vien klausās, bet paši darbojas, meklē risinājumus un mācās viens no otra.
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“Pērn visa klase nezināja, kas ir cikls, bet tagad lielākā daļa raksta savus serverus,” tā par savu skolotāju Ketiju Kismani saka Ventspils 4 vidusskolas skolēni. K. Kismane saņēma balvu nominācijā “Tehnoloģiju skolotājs”. “Skolotājs Ļevs vienmēr parūpējas par to, ka mēs zinām visus kultūras notikumus, kurus ieteicams apmeklēt,” apliecina Rīgas Tālmācības vidusskolas un Rīgas Juglas vidusskolas skolēni, piesakot savu skolotāju Ļevu Rusilo “Gada skolotāja” balvai. Skolotājs kļuva par laureātu nominācijā “Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā skolotājs”.
Par gada “Sporta un veselības skolotāju” tika atzīta Līvānu 1. vidusskolas skolotāja Ineta Smilškalne, kuras skolēni atzīst: “Skolotāja Ineta mūs vienmēr iedvesmo būt mērķtiecīgiem, viņa, kā jau sporta skolotāja, allaž audzina disciplīnu un mērķtiecību.” Bet balvu “Vēstures skolotājs” no Valsts prezidenta rokām saņēma Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāja Ingūna Irbīte. “Sirsnīgs atbalsts, mūžīga sapratne un ticība skolēnu spēkiem,” – tā par skolotāju Ingūnu Irbīti teic viņas audzēkņi.
Limbažu vidusskolas skolotāja Daiga Rudzīte saņēma balvu nominācijā “Sociālo zinību skolotājs”. Pieteikum anketā balvai kāds skolēns atklāj – par skolotāju varētu uzņemt veselu filmu un viņa noteikti to pati noskatītos paša pirmajā dienā. Viņa ir vairāk nekā skolotāja, viņa ir cilvēks, kas parāda pasauli!
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Nominācijā “Svešvalodas skolotājs” balvu saņēma Rīgas 71. vidusskolas skolotāja Aļina Rižikova, kuras audzēkņi vienā balsī un ļoti pārlienoši teic: “Viņai jāsaņem balva, jo viņa ir pozitīva un nekad nepadodas!”. Par “Gada latviešu valodas un literatūras skolotāju” savukārt kļuva Rīgas Purvciema vidusskolas skolotāja Guna Vīlipa. Par skolotāju viņas audzēkņi saka: “Skolotājai Gunai ir svarīgi, lai mēs saņemam ne vien labas atzīmes, bet arī iemācāmies un atceramies.”
Balva “Latvijas Gada skolotājs 2026” tika pasniegta arī divās komandu nominācijās. Par labāko nominācijā “Skolas atbalsta komanda” tika atzīta Daugavpils Iespēju vidusskolas komanda. “Bieži vien pats svarīgākais ir sajūta, ka nepaliec viena situācijā, kad nepieciešams atbalsts vai risinājums. Ar tādu atbalsta komandu – tas gluži vienkārši nav iespējams,” tā par saviem kolēģiem pieteikumā raksta šīs skolas skolotāja.
Savukārt balva nominācijā “Skolas vadības komanda” tika piešķirta Druvas vidusskolas vadības komandai. Piesakot balvai skolas vadības komandu, Druvas vidusskolas skolēni atsūtīja video ar grupas “Citi zēni” dziesmu, kura liriskais vēstījums bija – “Ja mums būtu lieka štuka, tad mēs zinātu, kur to likt”. Skolēni saka, ka viņi šo naudu atdotu skolas vadības komandai, “jo viņi to ir pelnījuši!”.
Šogad balvai tika saņemti 109 pieteikumi no visas Latvijas. Laureāti izraudzīti 13 nominācijās – 11 individuālajās un divās komandu kategorijās. Katrs balvas laureāts saņēma stikla mākslinieces Andas Munkevicas veidoto balvu “Zinību spārni” un LU un SIA “Mikrotīkls” Izcilības stipendiju.
Balvu organizē Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes fonds sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogus stiprina SIA “Mikrotīkls” un “Lightguide”.
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Par “Latvijas Gada skolotājs” balvu
LU balva “Latvijas Gada skolotājs” tiek pasniegta kopš 2024. gada. LU un LU fonda dibinātās balvas mērķis ir godināt talantīgus un iedvesmojošus Latvijas skolotājus, apliecinot pedagoga darba nozīmīgo lomu Latvijas sabiedrības un valsts attīstībā. Visi tās laureāti saņem mākslinieces Andas Munkevicas veidoto stikla balvu “Zinību spārni” un LU fonda mecenātu sarūpētās izcilības stipendijas – individuālo nomināciju uzvarētāji – 1000 eiro apmērā katrs, savukārt katra komanda – 2000 eiro. Ar “Latvijas gada skolotājs” uzvarētājiem un nominantiem var iepazīties LU portālā.
Video ar laureātiem būs skatāmi Latvijas Universitātes YouTube kanālā.