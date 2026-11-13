Rīgas centrā vīrietis līdz nāvei piekāvis savu radinieci - atklājas baisās traģēdijas detaļas
Kādā Rīgas centra dzīvoklī notikusi traģēdija – 48 gadus vecs vīrietis tiek turēts aizdomās par savas radinieces, pensijas vecuma sievietes, nāvējošu piekaušanu. No gūtajiem ievainojumiem seniore mirusi, bet aizdomās turētais pēc notikušā pats izsaucis operatīvos dienestus, informē Valsts policija.
Traģiskais notikums risinājies 5. novembrī, kad policija saņēma izsaukumu uz dzīvokli Rīgas centrā. Ierodoties notikuma vietā, likumsargi uz grīdas atrada mirušu sievieti ar acīmredzamām vardarbīgas nāves pazīmēm. Turpat dzīvoklī tika aizturēts 1978. gadā dzimis vīrietis, kurš bija mirušās radinieks un dzīvoja ar viņu kopā.
Pārbaudot aizturētā alkohola koncentrāciju izelpā, policisti konstatēja 2,7 promiļu stipru reibumu. Izmeklēšanā līdz šim noskaidrots, ka sieviete, iespējams, mirusi no smagiem, vairāku sitienu rezultātā gūtiem ievainojumiem. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka tos viņai nodarījis aizturētais radinieks.
Pret vīrieti sākts kriminālprocess par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas neuzmanības dēļ izraisījis cietušās nāvi. Tiesa aizdomās turētajam piemērojusi apcietinājumu.
Par šādu noziegumu Krimināllikumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 15 gadiem. Policija turpina izmeklēšanu, lai noskaidrotu visus notikušā apstākļus.