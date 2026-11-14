Liepājā veikalu pārvērš par bezmaksas alus krogu, imigranti “Škodas” bagāžniekā, dedzina Ādažu tualetes: kriminālā province
Vēju pilsētā kāds iereibis kungs veikalā uz vietas nolēma salāpīt paģiras un Patriotu nedēļu sagaidīt ar pāris litriem alus, par tiem nesamaksājot. Viņš, neatejot no bodes plauktiem, atkorķēja un vienā rāvienā izdzēra alus četrpaku. Savukārt Ādažos pusaudži dedzina sabiedriskās tualetes.
Zaļesjes pagastā robežsargi aizturējuši vieglo “Škodu”, kurā kā siļķes mucā bija “sapakoti” septiņi nelegālie imigranti. Liepājā no kāda būvlaukuma vīrietis nozaga pāris elektroinstrumentus par 1300 eiro. Vienu no tiem viņš lombardā ieķīlāja un par to saņēma tikai 50 eiro, bet prieks nebija ilgs – drīz vien zagli aizturēja policija.
Liepājā veikalā nozog un izdzer divus litrus alus
Kādā veikalā Liepājā pamatīgi ieskurbis vīrietis pirmdienas, 9. novembra, īsi pirms četriem pēcpusdienā bija nolēmis Patriotu nedēļu sagaidīt vēl lielākā skurbulī, pie tam par to nemaksājot ne centa. Valsts policija informē, ka “ap pulksten 15:50 policijā saņemta informācija, ka Liepājā, kādā tirdzniecības vietā iegājis vīrietis alkohola reibumā, kurš paņēmis vairākas alus pudeles, tās atvēris un izdzēris, par tām nesamaksājot.”
Policisti traucās uz bodi, kura kāda neadekvāta pilsoņa dēļ bija pārvērtusies par nelegālu dzertuvi un sastapa apsardzes darbinieci, kura pastāstīja, ka vīrietis turpat tirdzniecības vietā sācis vērt vaļā alus pudeles un tās dzert. Viņš paspējis atvērt un izdzert vismaz četras alus pudeles, bet, kad viņam tika lūgts par tām samaksāt, viņš atbildēja, ka viņam nav naudas. Veikala apsardze informēja, ka iesniegumu kopā ar videoierakstu, kurā fiksēts notikušais, iesniegs likumsargiem.
Pret vīrieti šobrīd uzsākts administratīvā pārkāpuma process par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personas mieru, iestādes, komersanta vai citas institūcijas darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošību. Saskaņā ar Administratīvo sodu likumu par šādu pārkāpumu var piemērot naudas sodu līdz 500 eiro.
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Ādažos dedzina tualetes
Ādažu novada pašvaldības policija bargi ar pirkstu krata vietējo pusaudžu virzienā, kuri ceturtdien, 12. novembrī, nolēma izkalidēties, svilinot publiskās mazmājiņas: “Ādažu sabiedriskajās tualetēs tika konstatēti aizdedzināti tualetes papīri un sadūmojums. Noskaidrots, ka notikumā iesaistītas nepilngadīgas personas, kuru identitāte jau ir noskaidrota.
Tas, kas kādam var šķist nevainīgs joks, varēja pārvērsties nopietnā ugunsgrēkā, apdraudot gan cilvēku drošību, gan īpašumu. Atgādinām, ka Ādažu novadā izvietotās videonovērošanas kameras palīdz konstatēt pārkāpumus un noskaidrot iesaistītās personas.”
Nelegālie imigranti Ludzas novadā braukā kā siļķes mucā
Valsts robežsardze ziņo, ka tā otrdien, 10. novembrī Ludzas novada Zaļesjes pagastā aizturēja vieglo automašīnu “Škoda”, kuras bagāžniekā bija saspiesti nelegālie imigranti, kuri bija slepus pārgājuši Baltkrievijas-Latvijas robežu un jau neērtā veidā pabraukājuši pa Latgali. Tomēr ekskursija pa Latvijas austrumu pierobežu nebija ilgstoša. Zaļesjes pagasts nerobežojas ar Baltkrieviju; tas no Baltkrievijas robežas atrodas pārdesmit kilometru attālumā. Robežsardze vēsta:
“10. novembrī, Ludzas novadā robežsargi aizturēja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadātāju – Baltkrievijas pilsoni. Robežsargi Zaļesjes pagastā apturēja “Škoda” markas automašīnu, kuru vadīja Baltkrievijas pilsonis. Pārbaudot transportlīdzekli, tā salonā un bagāžas nodalījumā konstatētas septiņas personas bez derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Pret pārvadātāju uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 285. panta 3.1 daļas par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, ja tā izdarīta pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā vai ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta valsts robežas neaizskaramības apdraudējuma dēļ. Septiņas personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.” Vairumā gadījumu frāze, ka “personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošana”, nozīmē to, ka robežpārkāpējiem likts doties atpakaļ uz turieni, no kurienes viņi nākuši.
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Valsts robežsardze par personu nelikumīgu pārvietošanu un/vai personu nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā šogad jau uzsākusi 179 kriminālprocesus pret 121 personu. Par minētajām darbībām personas tiek sodītas ar bargiem brīvības atņemšanas sodiem, piemēram, vienā lietā persona tika notiesāta ar brīvības atņemšanas sodu uz pieciem gadiem; citā lietā – uz sešiem gadiem un vienu mēnesi. Aizvadītajā nedēļā stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas pastiprina kriminālatbildību par nelikumīgas migrācijas organizēšanu un citiem ar personu nelikumīgu pārvietošanu un uzturēšanos saistītiem pārkāpumiem. Krimināllikums šādos gadījumos paredz ilgstošu brīvības atņemšanas sodu līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Nozog instrumentus par 1300 eiro, bet tiek vien pie 50 eiro
Liepājā pirms nedēļas kāds garnadzis Liepājā nozaga elektroinstrumentus par 1300 eiro, bet lombardā tika vien pie pussimts eiro, tiesa gan – uz ļoti neilgu laiku. 7. novembrī Liepājā kāds vīrietis, ejot garām būvlaukumam, caur žogu pamanīja zālē atstātus divus elektroinstrumentus - skrūvpistoli ar akumulatoru un figūrzāģi ar akumulatoru. Viņš pārkāpa žogu un tos nozaga.
Vienu instrumentu zaglis noglabāja savā garāžā, bet otru bija paguvis nodot lombardā, saņemot tikai 50 eiro. Policija vīrieti aizturēja tajā pašā dienā un atguva abas mantas, bet pret garnadzi ierosināja kriminālprocesu.
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Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess par zādzību, ja tā izdarīta ar iekļūšanu. Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.