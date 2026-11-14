Ilgā mūža noslēpums ir pozitīvisms! Jelgavā 100 un 101 dzimšanas dienu nosvinējušas divas Anastasijas
Nedēļas nogalē Jelgavā īpašas dzīves jubilejas atzīmējušas divas pilsētas seniores – Anastasija Ivanova sagaidījusi 100 gadu jubileju, savukārt viņas vārdamāsa Anastasija Solodovņikova nosvinējusi 101. dzimšanas dienu, informēja pašvaldībā.
Simtgadnieci Ivanovu nozīmīgajos svētkos pašvaldības vārdā sveica Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes nodaļas vadītāja Iveta Hofmane un Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis. Papildus ziediem un dāvanām, sasniedzot 100 gadu vecumu, jubilāre saņem arī pašvaldības pabalstu veselības uzlabošanai.
Ivanova ir dzimusi Ludzā, bet 1968. gadā pēc apprecēšanās pārcēlusies uz Jelgavu. Darba gaitas viņa aizvadījusi maizes kombinātā un maizes veikalā. Šobrīd ikdienas gaitās seniorei palīdz mazdēls Jurijs un divas mazmazmeitas. Jautāta par sava ilgā mūža noslēpumu, jubilāre atzīst, ka tas slēpjas pozitīvismā, mīlestībā pret savējiem un spējā priecāties par mazām lietām.
Tajā pašā dienā 101. dzimšanas dienu atzīmēja arī jelgavniece Solodovņikova. Viņas meita Tamāra pārliecināta, ka mammas ilgā mūža noslēpums ir optimisms, laba humora izjūta un čaklums, visu mūžu cītīgi strādājot. Seniores lielākais prieks vienmēr bijis grāmatu lasīšana un darbošanās dārzā.