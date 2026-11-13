"Latvijas Gada skolotājs 2026" apbalvošanas ceremonija
FOTO: noskaidroti Latvijas labākie skolotāji! Lūk, kuri pedagogi un skolas saņēmuši prestižās balvas
Ceturtdien Latvijas Universitātes Lielajā aulā godināti Latvijas izcilākie pedagogi un skolu komandas. Svinīgajā ceremonijā "Latvijas Gada skolotājs 2026" balvas pasniegtas 13 nominācijās, izceļot skolotājus, kuri ne tikai māca, bet arī iedvesmo, atbalsta un palīdz skolēniem noticēt saviem spēkiem.
Šogad balvai tika saņemti 109 pieteikumi no visas Latvijas. Laureāti izraudzīti 11 individuālajās un divās komandu kategorijās. Katrs uzvarētājs saņēma stikla mākslinieces Andas Munkevicas veidoto balvu "Zinību spārni", kā arī LU un uzņēmuma "Mikrotīkls" Izcilības stipendiju.
Ceremoniju atklāja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, uzsverot skolotāju nozīmi Latvijas nākotnes veidošanā. "Ja mēs vēlamies drošu valsti, ir svarīgi, ka tās pilsoņi ir gan stipri un veseli, gan ar labām zināšanām daudz un dažādos priekšmetos. Bez jums valsts pastāvēt nevar," sacīja prezidents.
LU rektors Gundars Bērziņš savukārt norādīja, ka katrs balvai iesūtītais pieteikums ir īpašs stāsts, ko veidojuši skolēni, vecāki un kolēģi. Viņš uzsvēra, ka labs skolotājs ne tikai māca savu priekšmetu, bet arī iedrošina uzdot jautājumus, nebaidīties kļūdīties un tiekties pēc saviem sapņiem.
Kuri pedagogi saņēma gada skolotāja apbalvojumu?
Par gada pirmsskolas skolotāju atzīta Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis" skolotāja Ilona Eisaka. Viņas mazie audzēkņi ir pārliecināti, ka skolotāja balvu pelnījusi, jo iemācījusi viņiem lasīt, rakstīt un rēķināt, turklāt viņa esot "vislabākā un skaista".
Gada sākumizglītības skolotājas titulu ieguva Baiba Šingereja no Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskolas. Skolēni īpaši novērtē viņas pozitīvo attieksmi un gatavību palīdzēt ikreiz, kad kaut kas neizdodas.
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Par gada dabaszinātņu skolotāju kļuva Dmitrijs Jemeļjanovs no Bauskas Valsts ģimnāzijas. Skolēni viņu slavē par spēju sarežģītas tēmas izskaidrot vienkārši, draudzīgu atmosfēru stundās un lielisku humora izjūtu.
Gada matemātikas skolotājas balvu saņēma Māra Ieleja no Limbažu vidusskolas. Viņa uzskata, ka matemātiku nevar apgūt tikai no grāmatām, tāpēc stundās skolēni aktīvi darbojas, eksperimentē un kopīgi meklē risinājumus.
Par gada tehnoloģiju skolotāju atzīta Ketija Kismane no Ventspils 4. vidusskolas. Viņas audzēkņi lepojas ar sasniegto: vēl pirms gada klase nezināja, kas ir programmēšanas cikls, bet tagad daudzi jau spēj izveidot paši savus serverus.
Gada kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā skolotāja balvu saņēma Ļevs Rusilo, kurš strādā Rīgas Tālmācības vidusskolā un Rīgas Juglas vidusskolā. Skolēni novērtē viņa spēju ieinteresēt par kultūras dzīvi un mudināt apmeklēt dažādus pasākumus.
Par gada sporta un veselības skolotāju kļuva Ineta Smilškalne no Līvānu 1. vidusskolas. Audzēkņi uzsver, ka viņa palīdz attīstīt disciplīnu, mērķtiecību un vēlmi sasniegt arvien labākus rezultātus.
Gada vēstures skolotājas balvu no Valsts prezidenta rokām saņēma Ingūna Irbīte no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas. Skolēni viņu raksturo kā sirsnīgu, saprotošu un vienmēr gatavu atbalstīt.
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Par gada sociālo zinību skolotāju atzīta Daiga Rudzīte no Limbažu vidusskolas. Kāds skolēns pieteikumā norādījis, ka par viņu varētu uzņemt veselu filmu, jo skolotāja palīdz ieraudzīt un izprast pasauli.
Gada svešvalodas skolotājas titulu ieguva Aļina Rižikova no Rīgas 71. vidusskolas. Viņas skolēni īpaši izceļ skolotājas pozitīvismu un neatlaidību.
Savukārt par gada latviešu valodas un literatūras skolotāju kļuva Guna Vīlipa no Rīgas Purvciema vidusskolas. Audzēkņi uzsver, ka viņai svarīgas ne tikai labas atzīmes, bet arī tas, lai skolēni patiešām saprastu un atcerētos apgūto.
Godinātas arī labākās skolu komandas
Balva nominācijā "Skolas atbalsta komanda" piešķirta Daugavpils Iespēju vidusskolai. Skolas pedagogi uzsver, ka šī komanda vienmēr ir līdzās brīžos, kad nepieciešama palīdzība vai risinājums sarežģītā situācijā.
Savukārt par gada skolas vadības komandu atzīta Druvas vidusskolas vadība. Skolēni savu atbalstu pauduši īpaši radoši – iesūtot video ar grupas "Citi zēni" dziesmu un norādot, ka, ja viņiem būtu lieka nauda, viņi to atdotu skolas vadībai, jo tā šo atzinību ir pelnījusi.
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Balvu "Latvijas Gada skolotājs" Latvijas Universitāte un LU fonds sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju pasniedz jau trešo gadu. Iniciatīvu atbalsta uzņēmumi "Mikrotīkls" un "Lightguide".