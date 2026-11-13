Aizdedzies dators izraisa pamatīgu ugunsgrēku - Daugavpilī no mājas izglābj 24 cilvēkus un sešus mājdzīvniekus
Ceturtdien Daugavpilī izcēlies ugunsgrēks piecstāvu dzīvojamā mājā, no kuras ugunsdzēsēji izglābuši 24 cilvēkus un sešus mājdzīvniekus, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Vēl četri cilvēki no ēkas evakuējās pašu spēkiem.
Izsaukums uz Puškina ielu saņemts plkst. 17.02. Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka mājas kāpņu telpa ir stipri piedūmota, bet pirmā stāva dzīvoklī deg dators un sadzīves mantas piecu kvadrātmetru platībā. Cilvēku glābšanai ugunsdzēsēji izmantoja speciālas glābšanas maskas. Darbs notikuma vietā noslēdzās plkst. 18.48.
Ceturtdien ugunsgrēks izcēlās arī Gulbenes novada Beļavas pagastā, kur 100 kvadrātmetru platībā dega vienstāva dzīvojamā māja. Viens cilvēks no ēkas paspēja evakuēties pirms glābēju ierašanās. Savukārt Jelgavā, Smilšu ielā, divstāvu mājā aizdegās palīgtelpa. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kurš tika nodots mediķu aprūpē.
Naktī uz piektdienu ugunsdzēsēji steidzās arī uz Dzelzavas ielu Rīgā, kur deviņstāvu mājas pirmā stāva dzīvoklī uz ieslēgtas plīts bija aizdedzies bez uzraudzības atstāts ēdiens un virtuves mēbeles. No mājokļa evakuējās trīs cilvēki. Glābēji konstatēja, ka dzīvoklī nav bijis uzstādīts dūmu detektors.
Kopumā aizvadītajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 37 izsaukumus, no kuriem desmit bija saistīti ar ugunsgrēku dzēšanu, 18 – ar glābšanas darbiem, bet deviņi izrādījās maldinājumi.