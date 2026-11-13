No šodienas mainās vilcienu kustības saraksts Jelgavas virzienā - pasažieriem jāņem vērā vairākas izmaiņas
No piektdienas remontdarbu dēļ mainās vilcienu kustības saraksts Jelgavas līnijā, informē "Vivi". Izmaiņas skars arī atsevišķus reisus uz Liepāju un Dubultiem. Pasažieriem jārēķinās ne tikai ar citiem vilcienu atiešanas laikiem, bet arī ar izmaiņām sliežu ceļos, no kuriem vilcieni aties.
No 13. līdz 16. novembrim vilcieni Jelgavas virzienā kursēs pēc mainīta saraksta. Vilcieni uz Liepāju aties ierastajā laikā, taču galamērķī pienāks divas līdz desmit minūtes vēlāk. Savukārt rīta reiss no Rīgas uz Dubultiem aties divas minūtes agrāk – plkst. 7.21.
Otrdien, 17. novembrī, Jelgavas līnijā stāsies spēkā vēl citas izmaiņas. Pirmā un pēdējā elektrovilciena vietā kursēs dīzeļvilciens. Rīta vilciens no Liepājas uz Rīgu aties trīs minūtes agrāk – plkst. 4.54, bet vakara vilciens Rīgā pienāks plkst. 21.12, kas ir divas minūtes vēlāk nekā ierasts.
Pasažieriem īpaša uzmanība jāpievērš arī vilcienu atiešanas ceļiem. No 13. līdz 16. novembrim elektrovilcieni pieturās Bieriņi/Bērnu slimnīca, "Turība", Tīraine, Medemciems, Jaunolaine un Dalbe abos virzienos aties no otrā sliežu ceļa. Savukārt Olainē visi elektrovilcieni aties no piektā ceļa, bet dīzeļvilcieniem būs noteikti citi atiešanas ceļi atkarībā no braukšanas virziena.
No 17. novembra sliežu ceļu izmaiņas turpināsies. Torņakalna stacijā elektrovilcieni uz Jelgavu aties no pirmā ceļa, savukārt Dalbes pieturā vilcienu kustība atgriezīsies ierastajā kārtībā. Pārējās pieturās pasažieriem joprojām būs jāpievērš uzmanība tam, no kura ceļa pienāks viņu vilciens.
"Vivi" uzsver, ka vilcienu reisu skaits netiks samazināts. Pasažieri aicināti pirms došanās ceļā pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu un vilciena atiešanas ceļu uzņēmuma tīmekļvietnē vivi.lv vai mobilajā lietotnē.