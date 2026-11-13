Tramps grib "tikt galā ar Kubu" pirms savas prezidentūras beigām
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka vēlas "tikt galā ar Kubu" vēl pirms savas prezidentūras beigām 2029. gada janvārī. Intervijā amerikāņu radio raidījuma vadītājam Hjū Hjūitam viņš arī neizslēdza iespēju izmantot militāru spēku, lai panāktu politiskas pārmaiņas Kubā.
"Es gribu tikt galā ar Kubu, pirms es aizeju," ceturtdien sacīja Tramps. Viņš norādīja, ka ASV ļoti uzmanīgi seko līdzi situācijai salā, un Kubu raksturoja kā valsti, kurai klājas ļoti slikti. Prezidents arī uzsvēra ASV valsts sekretāra Marko Rubio lomu, atgādinot, ka viņa vecāki ir no Kubas.
Kad intervētājs jautāja, vai Tramps būtu gatavs apsvērt aptuveni nedēļu ilgu militāru operāciju Kubā, prezidents atbildēja: "Es to noteikti apsvērtu, jā." Tomēr viņš nepaziņoja par konkrētu militāru plānu vai iespējamas operācijas sākšanas laiku.
ASV pēdējā laikā pastiprinājušas spiedienu uz Kubu, nosakot jaunas sankcijas un ierobežojot naftas piegādes. Tas vēl vairāk saasinājis valstī jau ilgstoši pastāvošo ekonomisko un enerģētikas krīzi. Vašingtona vēlas panākt politiskas un ekonomiskas pārmaiņas Kubā, savukārt Kubas valdība nosodījusi ASV spiedienu un militāros draudus.