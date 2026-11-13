Latvijā turpina sarukt jaundzimušo skaits, deviņos mēnešos zaudēti vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju
Latvijā turpina samazināties jaundzimušo skaits. Šā gada pirmajos deviņos mēnešos valstī reģistrēti 8652 jaundzimušie, kas ir par 5% jeb 456 bērniem mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati.
No šogad reģistrētajiem jaundzimušajiem 4456 bija zēni un 4196 – meitenes. Salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, zēnu skaits samazinājies par 6,4%, bet meiteņu – par 3,5%.
Vienlaikus septembris bija jau trešais mēnesis pēc kārtas, kad Latvijā reģistrēti vairāk nekā 1000 jaundzimušo. Septembrī pasaulē nāca 1004 bērni – 514 zēni un 490 meitenes. Tomēr arī šis rādītājs ir par 6,4% mazāks nekā pērnā gada septembrī.
Tikmēr mirušo skaits joprojām ievērojami pārsniedz dzimušo skaitu. Šā gada deviņos mēnešos Latvijā reģistrēti 19 111 mirušie, kas ir par 1,6% mazāk nekā pērn. Tādējādi mirušo skaits par 10 459 pārsniedza jaundzimušo skaitu. Salīdzinājumam – pagājušā gada attiecīgajā periodā šī starpība bija 10 313 cilvēki.
Samazinājies arī noslēgto laulību skaits. No janvāra līdz septembrim Latvijā reģistrētas 8136 laulības, kas ir par 5,9% jeb 506 laulībām mazāk nekā pagājušā gada pirmajos deviņos mēnešos.
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskajiem datiem šā gada 1. oktobrī Latvijā dzīvoja aptuveni 1,829 miljoni iedzīvotāju.