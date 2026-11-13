Sabiedrība
Šodien 07:07
Darba nedēļa noslēgsies ar reti nepatīkamu laikapstākļu kokteili, piekrastē to papildinās stiprs vējš
Piektdien Latvijā laikapstākļi būs mainīgi - brīžiem uzspīdēs saule, taču vietām gaidāms lietus, krusa un slapjš sniegs, prognozē sinoptiķi. Nokrišņi galvenokārt gaidāmi Kurzemē un Vidzemē, bet gaisa temperatūra dienas laikā sasniegs +3...+7 grādus.
Daudzviet pūtīs brāzmains dienvidrietumu vējš, kura ātrums sasniegs 10–15 metrus sekundē. Visspēcīgākais vējš gaidāms piekrastē, kur brāzmas var sasniegt pat 20 metrus sekundē. Savukārt Latgalē vējš būs mierīgāks.
Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, un starp mākoņiem uzspīdēs saule. Būtiski nokrišņi galvaspilsētā nav gaidāmi, taču jārēķinās ar brāzmainu dienvidu, dienvidrietumu vēju, kas sasniegs 14 metrus sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +6 grādiem.
Mainīgos un vējainos laikapstākļus nosaka ciklons, kura ietekmē Latvijā saglabājas zems atmosfēras spiediens.