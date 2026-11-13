Leģendārā alpīnista Teodora Ķirša piemiņa godināta dokumentālās filmas "Ceļš nekad nebeidzas" pirmizrādē. FOTO
Ceturtdien kinoteātrī “Forum Cinemas Centrs” pirmizrādi piedzīvoja filmu studijas “TheRoom Cinemateca” veidotā dokumentālā filma “Ceļš nekad nebeidzas” par leģendāro Latvijas alpīnistu Teodoru Ķirsi. Lielās skatītāju intereses dēļ abi pirmizrādes dienā organizētie seansi tika pilnībā izpārdoti, pulcējot simtiem kalnu un piedzīvojumu kultūras interesentu.
Pasākumā filmas radošā komanda dalījās ar filmas tapšanas stāstiem, savukārt uz skatuves kāpa arī īpašais viesis un vakara vadītājs – žurnālists, režisors un producents Sandijs Semjonovs.
Filmas pirmizrādē režisors Viktors Buda dalījās savās sajūtās: “Pēc vairāk nekā četriem gadiem, kas pavadīti, pētot arhīvus, tiekoties ar cilvēkiem un veidojot šo stāstu, ir īpaša sajūta beidzot nodot filmu skatītājiem. Teodors Ķirsis piederēja citam laikmetam – laikmetam, kurā pasaules augstākās virsotnes sasniedza ar drosmi, uzdrīkstēšanos un milzīgu gribasspēku, un viņš bija viens no cilvēkiem, kurš mums, latviešiem, pavēra durvis uz augstkalnu pasauli. Virsotne nav tikai fizisks mērķis – tā simbolizē cilvēka vēlmi pārvarēt sevi un sasniegt to, kas sākumā šķiet neiespējams. Ceru, ka skatītāji uz šo filmu nāks ne tikai kalnu un alpīnisma dēļ, bet arī cilvēku, viņu attiecību un sajūtu dēļ. Virsotne cilvēka apziņā vienmēr ir bijusi arī sapņu un ilgu piepildījuma simbols, tāpēc alpīnists ir ne tikai cilvēks, kurš tiecas sasniegt kalna virsotni, bet arī simbolisks tēls, kas iedvesmo citus noticēt tam, kas sākumā šķiet neiespējams. Un tāds mums, latviešiem, ir Teodors Ķirsis.”
Filma stāsta par alpīnistu Teodoru Ķirsi – vienu no nozīmīgākajām personībām Latvijas alpīnisma vēsturē. Kopš 20. gadsimta 90. gadu sākuma viņa vārds ir cieši saistīts ar pirmajiem nozīmīgajiem Latvijas alpīnistu sasniegumiem pasaules augstākajās virsotnēs. Dokumentālās filmas tapšana ilga četrus gadus, kuru laikā Latvijā un ārvalstīs tika apzināti, apkopoti un pētīti vairāk nekā 70 stundu arhīva materiālu. To vidū ir arī iepriekš nepubliskoti kadri no Teodora Ķirša dzīves un ekspedīcijām.
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Filmas veidotāji strādājuši ar materiāliem no dažādiem arhīviem un privātām kolekcijām Latvijā un ārvalstīs, tostarp meklējot liecības arī Nepālas Himalajos un Jaunzēlandē. Īpašu vietu filmā ieņem paša Teodora Ķirša uzņemtie kadri, personīgie pieraksti un dienasgrāmatas, kas ļauj uz viņa dzīvi un alpīnisma gaitām palūkoties no paša Teda skatpunkta.
Stāstu papildina arī to cilvēku atmiņas, kuri kopā ar Teodoru Ķirsi kāpuši kalnos un bijuši nozīmīgi viņa dzīves un ekspedīciju līdzgaitnieki. Filmā piedalās alpīnisti Imants Zauls, Ilgvars Pauls, Juris Ulmanis un citi.
Pārdomās pēc filmas noskatīšanās dalījās alpīnists un filmas varonis Imants Zauls: “Man bija ļoti interesanti ieraudzīt, kā Viktors ir izveidojis šo Teda stāstu, jo katrs no mums to, protams, redz mazliet citādi. Es negribētu apgalvot, ka Tedi pazinu labāk par visiem, taču, iespējams, nākamais pēc viņa sievas Ainas biju tieši es – cilvēks, kurš viņu pazina, juta un saprata vistuvāk. Gandrīz trīsdesmit gadu, ko pavadījām līdzās, bija laiks, kurā dalījāmies ar visu – pieredzi, sajūtām, pārdzīvojumiem, domām un arī domstarpībām. Jā, mēs mēdzām sastrīdēties, taču nekad uz ilgu laiku, jo mūsu attiecībās vienmēr bija daudz vairāk savstarpējas sapratnes un cieņas. Skatoties filmu uz lielā ekrāna, arī man pašam tā bija iespēja atklāt vēl kādu līdz šim neiepazītu Teda pasaules daļu – to, kas palikusi viņa pierakstos, domās un atmiņās. Un tieši tas ir viens no šīs filmas lielākajiem ieguvumiem skatītājam – iespēja ieraudzīt cilvēku, kuru pazinām vai par kuru esam dzirdējuši, no pavisam citas, līdz šim neatklātas puses.”
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Kur skatīties filmu un īpašie seansi
No 13. novembra filma būs skatāma Rīgas kinoteātros: “Forum Cinemas Centrs”, “Forum Cinemas Akropole Alfa”, “Apollo Kino Rīga Plaza”, “Apollo Kino Rīga Akropole”, “Splendid Palace”, “Kino Bize”, “Ksuns”, kā arī citviet Latvijā – Smiltenes novada Kultūras centra kino zālē, Koncertzālē “Cēsis”, Valmieras kinoteātrī “3D Cinema”, Ventspils kinoteātrī “Rio", Liepājas kinoteātrī “Cinamon Balle", Kuldīgas kultūras centrā, Aizkraukles kultūras centrā, Madonas kinoteātrī “Vidzeme”, Rēzeknē Latgales vēstniecībā “Gors”. Biļetes iespējams iegādāties katras kino izrādīšanas vietas kasē vai tīmekļvietnē.
Savukārt dokumentālās filmas seansus papildinās tikšanās ar filmas radošo komandu:
● 13. novembrī kinoteātrī “Kino Bize” plkst.18:15, “Forum Cinemas Centrs”, plkst. 18:30;
● 18. novembrī kinoteātrī “Apollo Kino Rīga Plaza” plkst. 17:00.
Līdzās Latvijas izrādīšanai filmas komanda drīzumā plāno filmu izrādīt arī starptautiskajos filmu festivālos un pirmais norisināsies Tallinā, kur norisināsies filmas pirmais starptautiskais seanss. Filma un tās komanda no 19. līdz 21. novembrim piedalīsies prestižajā Tallinas melno nakšu kinofestivālā (Tallinn Black Nights Film Festival / PÖFF).
Teodors Ķirsis – cilvēks, kurš Latvijas vārdu aiznesa pasaules augstākajos kalnos
Teodors Ķirsis (1942–2003) ar alpīnismu sāka nodarboties studiju laikā 1968. gadā. Viņš sasniedza visas PSRS teritorijā esošās virsotnes, kas pārsniedz 7000 metru augstumu – Komunisma, Uzvaras, Koržeņevskas, Ļeņina un Hantengri virsotnēs –, par ko saņēma “Sniega leoparda” titulu.
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Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Ķirsis pievērsās augstkalnu kāpšanai Himalajos. 1993. gadā pirmās Latvijas Himalaju ekspedīcijas ietvaros viņš kopā ar Imantu Zaulu un Ilgvaru Paulu uzkāpa 8167 metrus augstajā Dhaulāgiri virsotnē.
1995. gada 14. maijā Teodors Ķirsis kopā ar Imantu Zaulu kā pirmie Latvijas alpīnisti sasniedza pasaules augstāko virsotni Everestu (8848 m).
Līdz 2002. gadam Ķirsis kopā ar Imantu Zaulu bija sasniedzis visu kontinentu augstākās virsotnes, izpildot alpīnisma pasaulē prestižo “Seven Summits” programmu. Dzīves laikā viņš vadīja vairāk nekā 50 kalnu ekspedīciju un sarakstīja divas grāmatas par alpīnismu.
Teodors Ķirsis gāja bojā 2003. gada 9. decembrī Jaunzēlandes Alpos, Kuka kalnā (3754 m), kopā ar pārējiem trim ekspedīcijas dalībniekiem – Ilmāru Bernānu, Eviju Ķirsi un Aivaru Prošenkovu.
Filmas starptautiskā versija
Filmai izveidota arī starptautiskā versija angļu valodā, kuras naratīvu ierunājis starptautiski pazīstamais amerikāņu-franču aktieris Žans Marks Bārs (Jean-Marc Barr). Viņš plaši pazīstams ar Žaka Maijola lomu slavenajā Luka Besona filmā “Dzelme” (The Big Blue, 1988), kā arī ar vairākām lomām dāņu režisora Larsa fon Trīra filmās – "Šķeļot viļņus" (Breaking the Waves, 1996), "Dejotāja tumsā" (Dancer in the Dark, 2000), "Dogvila" (Dogville, 2003) "Eiropa" (Europa, 1991) un citās.
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Filmas radošā komanda
Filmas autors un režisors – Viktors Buda, scenārija līdzautors un redaktors – Reinis Ūbelis. Filmas mūzikas radījuši Staņislavs Judins un Mareks Radzēvičs, savukārt montāžas režisori ir Monta Bubuce un Toms Krauklis. Teodora Ķirša dienasgrāmatu naratīvu latviešu versijā ierunājis aktieris Ģirts Krūmiņš.