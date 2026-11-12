Rihards Vosulis–Grigulis (foto: Valsts policija)
112
Šodien 22:09
Meklē Rīgā pazudušo Rihardu Vosuli-Griguli
Valsts policijas Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1992. gadā dzimušo Rihardu Vosuli–Griguli, kurš izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Vaidavas ielā, un kopš tā brīža nav zināma viņa atrašanās vieta.
Rihards Vosulis–Grigulis (foto: Valsts policija)
Rihards Vosulis–Grigulis (foto: Valsts policija)
Pēdējo reizi telefoniski bija sasniedzams šī gada 10. novembrī.
Vīrietis bija ģērbies gaišā sporta džemperī ar kapuci, gaiši brūnās biksēs, ziemas virsjakā ar kapuci, tumšos sporta apavos, galvā tumša, adīta cepure ar divām zaļganīgām strīpām un bumbuli.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot 112!